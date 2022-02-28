«الإمارات للاتصالات المتكاملة» تستثمر في الجيل الخامس بقوة

المصدر: دبي - وام

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أكد فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أن الشركة حرصت خلال عام 2021، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، على ضخ استثمارات كبيرة في مجال تقنية الجيل الخامس، وحالات الاستخدام المستندة إليها.. مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات، قد أثمرت عن توسيع نطاق التغطية، لتشمل حالياً أكثر من 90 % من السكان.

وأكد الحساوي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الشركة نجحت في عقد شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات والمؤسسات، عبر القطاعين الحكومي والخاص، لتسخير إمكانات تقنية الجيل الخامس، وتوظيفها في تحسين نماذج الأعمال وكفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب الاستفادة القصوى من تطبيقاتها، والميزات التي تقدمها، مثل سرعات الاتصال الفائقة، ووقت الاستجابة المنخفض.

وأضاف: «سنواصل في عام 2022، جهودنا الرامية لنشر وتوسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس، على امتداد دولة الإمارات، وتقديم أفضل تغطية ممكنة لعملائنا، إلى جانب المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى استكشاف وتطوير المزيد من حالات الاستخدام الجديدة، المستندة إلى تقنية الجيل الخامس، وتحويلها إلى تطبيقات وخدمات ملموسة لعملائنا من الأفراد والمؤسسات».

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