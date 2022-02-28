100 وظيفة برمجية عالية توفرها «أهوي» في الإمارات 2022

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

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قال جميل شيناوي، الرئيس التنفيذي، الشريك المؤسس لـ«أهوي» (AHOY)، المتخصصة في برمجيات الحركة والتنقل، إن الشركة تهدف خلال العام الجاري لتوفير 100 فرصة عمل لأصحاب المهارات البرمجية العالية في الإمارات؛ بهدف زيادة عدد فريق البحث والتطوير المتواجد بدبي، وفريق الطرفيات الإلكترونية بأبوظبي، فضلاً عن توسعها في أسواق عالمية، مؤكداً أن دبي تمكنت من ابتكار نموذج فريد عالمياً في تمكين شركات التقنية الناشئة، قائم على الدعم الحكومي وبنية تقنية رائدة تسهل تحقيق الابتكارات على أرض الواقع.

وأوضح شيناوي خلال مؤتمر «ذا ديبلويمنت» الذي عقد أخيراً في دبي، عرضت خلاله الشركة أحدث ابتكاراتها التي تستهدف المستثمرين والشركات الكبرى والشركات الناشئة والمطورين في عدة مجالات في الاقتصاد والتجارة والأعمال، أن الشركة شارفت على الانتهاء من مرحلة الجولة الرابعة من التمويل، البالغة 20 مليون دولار، التي سوف يتم استثمار غالبيتها في تعزيز أحد أركان الشركة الأساسية، وهو توفير أصحاب المهارات التقنية العالية ضمن المنطقة، الذي يغني الشركات عن سلبيات تعهيد المواهب في أسواق خارجية، متوقعاً أن تحقق «أهوي» نمواً سريعاً في أفريقيا وأمريكا اللاتينية في غضون الـ12 إلى 18 شهراً المقبلة.

وأفاد بأن إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركة بلغ 10 ملايين دولار منذ تأسيسها في الرياض عام 2018، لافتاً إلى زيادة عدد المتعاملين حول العالم من 300 عام 2019، أي قبل جائحة «كوفيد 19»، إلى أكثر من 1000 متعامل، مع نمو عوائد الشركة العام الماضي بمقدار 25 ضعفاً من حيث الإيرادات وعدد المعاملات ونشر التكنولوجيا.

فجوات رئيسة

وقال شيناوي: «هنالك ثلاث فجوات رئيسة في سوق المنطقة، أولها: نقص المهارات، وثانيها: فجوة معلوماتية في أسماء الشوارع والخرائط والبيانات وأنظمة العناوين، التي تمكنّا من سدّها بفضل حلولنا التقنية، وأخيراً: نعمل على سد فجوة الشمولية التقنية التي نحاول من خلالها تمكين الشركات الناشئة الأقل حظاً، من الحصول على نفس التقنيات المتوفرة في الشركات الكبيرة».

وعرض فريق «أهوي» بعض التقنيات المبتكرة للبنية التحتية التي طورتها الشركة، ويتم نشرها للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى العالم أجمع. وأوضح الفريق أهمية الحركة والتنقل في تطور المجتمعات وطرح نماذج جديدة من الأعمال ودور التكنولوجيا الحاسم في إعادة تشكيل نهج أعمال المؤسسات في الوقت الراهن.

«هاكاثون» التوظيف

أفاد جميل شيناوي، بأن «أهوي» تتبع أسلوب «الهاكاثون» في التوظيف، يقام كل 3 شهور، ويسمح للمشاركين في العمل سويةً، وابتكار حلول برمجية للتحديات، مشيراً إلى أن موظفي الشركة يبلغ حالياً 56 موظفاً ينتمون إلى 47 جنسية. وأكمل: «نتبع في «أهوي» نظام (ESOP)، الذي يمنح الموظفين حصة من أسهم الشركة. كما لا يوجد لدينا مسمى «مدير» أو ساعات محددة للدوام، طالما أن الموظف يقوم بأداء المهام المنوطة به، منوهاً بهدف «أهوي» بأن تكون دولة الإمارات مركزاً مستداماً للفريق الخاص بالبحث والتطوير».

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