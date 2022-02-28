استطلاع «البيان الاقتصادي»: دبي الوجهة المثلى لتأسيس الشركات في عصر العمل عن بعد

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكر 72% من القرّاء المشاركين في استطلاع «البيان الإلكتروني» الأسبوعي و78% من متابعي «البيان الاقتصادي» عبر «تويتر» أن ثلاثة أسباب رئيسية تجعل دبي الوجهة الأمثل لتأسيس الشركات ولا سيما في عصر العمل عن بعد، وهي تبني التقنيات الحديثة وامتلاك الإمارة بنية تحتية فائقة التطور، بالإضافة إلى متانة التشريعات والقوانين التي توفر المرونة والدعم اللازم لازدهار تلك الشركات.

وقالت مصادر مطلعة إن نتائج الاستطلاع تعكس نضوج قطاع الشركات الناشئة في دبي والإمارات خصوصاً مع التسهيلات التي قدمتها حكومة الإمارات ومنها تملك الأجانب بنسبة 100% والإقامة الذهبية ومرونة التشريعات التي سهلت كثيراً الاحتفاظ بأصحاب المواهب المتقدمة.

وتشير بيانات حديثة من شركة «ماجنيت» إلى أن الشركات الناشئة في الإمارات تمكنت العام الماضي من جمع 1.2 مليار دولار عبر 155 صفقة، محافظة بذلك على المرتبة الأولى خلال العام الماضي من حيث حجم التمويل وعدد الصفقات على حد سواء بالرغم من تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على الغالبية الأخرى.

وقال ساندرو فيروناتو، الرئيس التنفيذي في شركة «فيروناتو كي جي إس جروب لمتد»، المتخصصة في تصنيع منتجات الرفاهية المدعومة بتكنولوجيا متطورة لحماية الخصوصية وأمن العملاء أن الإمارات بشكل عام ودبي بصفة خاصة تشكل بفضل بنيتها التحتية المتطورة ولوائحها التشريعية والتنظيمية، بوابة للمستثمرين الأجانب لدخول أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وللتعريف بمنتجاتهم أمام جمهور عالمي يتخذ من الدولة مقراً للعيش والعمل. وبرأيي الشخصي، تشكل دبي أفضل منصة في العالم لقطاعات التكنولوجيا ومنتجات الرفاهية والحياة العصرية المدعومة بالتكنولوجيا، بما يتيح لقطاع الأعمال التجارية فيما بين الشركات B2B استغلال الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في الدولة.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت. كوم إنه فيما تواصل دولة الإمارات في جذب روّاد الأعمال والمستثمرين وأفضل الكفاءات من كافة أنحاء العالم، فهي دائماً ما تصدر قوانين وتشريعات داعمة لكل من المواطنين والمغتربين، إلى جانب تركيزها على مواكبة التكنولوجيا الحديثة واعتماد أحدث الأساليب والتقنيات. كما تعد الإمارات أيضاً من البلدان التي تمتلك بنية تحتية فائقة التطور.

وأضافت: «تؤكد نتائج مؤشر فرص عمل الذي أطلقه بيت. كوم ويوجوف مؤخراً على جاذبية الدولة بالنسبة لروّاد الأعمال ومؤسسي الشركات، حيث صرّح 76% من أصحاب العمل في الإمارات أنهم يخططون لتعيين موظفين جدد خلال عام 2022».

واعتبر أبهيشك شارما، المؤسس المشارك ورئيس العمليات في شركة «فاشنزا» Fashinza تؤكد أن دبي الوجهة الأمثل لتأسيس مقار إقليمية للشركات بفضل جهودها في ترسيخ مكانتها على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمية والتكيّف مع متطلبات المرحلة الراهنة واستشراف المستقبل، حيث تسعى دبي دوماً للاستثمار في بنيتها التحتية الرقمية وتطوير بيئتها التشريعية لتواكب متطلبات دائمة التغير في الأسواق بما يسهم في الارتقاء ببيئة العمل بما ينسجم مع نماذج العمل عن بعد والهجينة وغيرها من النماذج المستحدثة، ويلبي متطلبات بيئة العمل المتعددة الثقافات بالدولة.

وأضاف شارما: "تشكل دبي المكان الأفضل لشركات التكنولوجيا العالمية لإطلاق أعمالها وتوسيع نطاق أنشطتها ليس فقط بسبب توجه الدولة الدائم نحو تشجيع اعتماد أحدث التقنيات الإحلالية ضمن القطاع التكنولوجي، وإنما أيضاً بسبب الدعم الكبير الذي تحظى هذه الشركات من الدولة. وتتمتع دبي بأنظمة وقوانين مخففة لتشجيع وتحفيز مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التكنولوجيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز