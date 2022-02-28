تمكين الشركات من الفُرص الواعدة في القطاع التعديني بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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أشاد ممثلو مجتمع الأعمال والمستثمرون بنجاح النسخة السادسة عشرة من المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له الذي عقد برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وناقش مجالات دعم الاستثمار وريادة الأعمال وتمكين الشركات من الفُرص الواعدة في القطاع التعديني بإمارة الفجيرة.

جاء ذلك في ختام أعمال وفعاليات المؤتمر الذي استضافته الدولة لأول مرة في الفجيرة واستمر ثلاثة أيام، تحت شعار الموارد المعدنية الحجر الأساس في التنمية الوطنية.

وشهدت أعمال المؤتمر مشاركة واسعة لأكثر من 700 شخصية عالمية من كبار المستثمرين ورواد الأعمال إلى جانب وزراء ومديرين ومسؤولين في حكومة الإمارات، ومجموعة من الشركات الناشئة الخبراء والمتخصصين في القطاع التعديني من مختلف أنحاء العالم .

تضمنت فعاليات المؤتمر مجموعة من الجلسات الرئيسية كانت أبرزها الجلسة الحوارية لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية إلى جانب سلسلة من الجلسات الحوارية وأوراق العمل التي أثرت المؤتمر في نسخته السادسة عشرة، وسلطت الضوء على الفُرص التعدينية الواعدة ومشاركة التجارب الناجحة وتبادل الخبرات ، بمشاركة شخصيات بارزة في القطاع من كبار المتحدثين من مختلف الدول.

وقال المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إن تنظيم المؤتمر يشكل استكمالاً للجهود والخطط الموضوعة التي جاءت بتوجيهات حثيثة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لجعل إمارة الفجيرة مركزاً للاستثمار التعديني في المنطقة والعالم .. لافتاً إلى أن عدد الزوار والحضور بلغ أكثر من 900 مشارك من مختلف بلدان العالم .

وأكد الأفخم أن مثل هذه المؤتمرات تفتح لمجتمع الأعمال في إمارة الفجيرة آفاقاً تجارية واقتصادية نظراً لفرص التعارف ولقاءات الأعمال المثمرة التي نُظمت على هامش هذا الحدث، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وجذب الشركات للقطاع التعديني في الإمارة .

من جانبه قال المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إن استضافة هذا الحدث عززت من ثقة المستثمرين بأن تكون إمارة الفجيرة وجهة الأعمال المستقبلية في القطاع التعديني، مُشيراً إلى الاستمرار في الترويج للإمارة وبيئة أعمالها المتطورة.

وأضاف قاسم أن تنظيم المؤتمر أتاح المجال لكثير من كبار المستثمرين وروّاد الأعمال لزيارة الفجيرة للمرة الأولى والتعرف على مواردها الطبيعية التي تزخر بها وتجاربها الفريدة في ريادة الأعمال .. ووجّه الشكر للمشاركين والمتحدثين والزوار والشركاء وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث في دولة الإمارات على أرض الفجيرة .

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