«د. فرانيس فيرينزي» العالمية تعتزم افتتاح 5 متاجر في الإمارات خلال 2022

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت علامة «د. فرانيس فيرينزي» العالمية المتخصصة في العطور المنزلية الفاخرة عن افتتاح متجرها الجديد في دبي هيلز مول، وذلك بعد النجاح الكبير لمتجرها الرئيسي في دبي مول.

وتمتلك العلامة الإيطالية الشهيرة في صناعة العطور المنزلية خطط توسع قوية في عام 2022، مع عزمها افتتاح 5 متاجر أخرى في العام الجاري، ومن ضمنها متاجر في مول الإمارات، وياس مول في أبوظبي.

وتأسست علامة ة د. فرانيس في عام 1983على يد خبير العطور د. باولو فرانيس، وزوجته آنا ماريا في إيطاليا. ويستلهم د. فرانيس إبداعاته في مجال العطور من الفنون الراقية لمدينة فلورنسا، والمناظر الطبيعية الخلابة لمدينة توسكانا في إيطاليا. وتعتبر هذه العلامة المميزة نتيجة المساعي الدؤوبة للدكتور باولو فرانيس لابتكار أجود العطور، والتي تتوفر في عبوة زجاجية رائعة الشكل مستوحاة من الفن المعماري الراقي، الذي تتميز به كاتدرائية فلورنسا.

وتم تصميم هذه العطور خصيصاً لإنعاش الحواس ولكي تضفي لمسات من الدفء على أجواء المنزل، وتضم تشكيلة غنية من الروائح، التي ترضي كافة الأذواق، وتنسجم مع مختلف مواسم العام، كما تلائم المساحات المتنوعة للمنازل وأحجامها والإنارة فيها، لتمنح عطراً مثالياً أشبه ما يكون بقطعة أنيقة من الأزياء متقنة التصميم.

ويقع المتجر الجديد في الطابق الأرضي في دبي هيلز مول، ويرحب بالزبائن مع تصميم داخلي في غاية الأناقة، ويشتمل على تشكيلة مصممة خصيصاً من العطور المنزلية والشموع، تم اختيارها بعناية، لتناسب ما يفضله العملاء في الإمارات. وتتميز التشكيلة بروائح المسك والعود والأزهار الخفيفة، وغيرها من الروائح الحادة والدافئة، وتشمل المجموعة الخيارات الأكثر مبيعاً مثل «عود نوبل» و«روزو نوبل» على سبيل المثال لا الحصر.

وشهد الافتتاح أيضاً الإطلاق العالمي لـ«ميرا زافيرانو» العطر الذي يشمل عناصر حارة وكثيفة، ويعد عطراً مثالياً لنشر الطاقة الإيجابية في أنحاء المنزل، وهو عبارة عن مزيج رائع من نبات المر والفانيليا وبرغموت كالابريان والزعفران، ما يوفر تشكيلة لا مثيل لها من الأريج، الذي يجمع سحر الشرق وعراقة التاريخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كما تضم تشكيلة د. فرانيس في متجر العلامة الجديد في دبي هيلز مول، مجموعتين حصريتين من ماء العطر أو «دو تواليت» وعطر العناية بالجسم.

وبهذه المناسبة، قال أحمد حوالة، مدير الأعمال، د. فرانيس فيرنزي: إن خططنا الطموحة للتوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة، دليل واضح على التزامنا طويل الأمد تجاه سوق الشرق الأوسط. وتشكل الرعاية الصحية في فترة ما بعد كوفيد، جزءاً هاماً بالنسبة لنا، لذا نحرص في علامة د. فرانيس على تشجيع اتباع أسلوب حياة صحي، من خلال دعوة الزبائن لتدليل أنفسهم بلحظات من المتعة والرفاهية والجمال، مع تشكيلة لا مثيل لها من الروائح الجذابة الفريدة من نوعها.

وأضاف:عندما يتم مزج التقنيات المبتكرة عالية الدقة مع أبحاث مكثفة، والأخذ بالاعتبار التراث الغني والتقاليد الأصيلة للمنطقة، نحصل على تشكيلة متنوعة من العطور الحصرية المتوفرة الآن في دبي هيلز مول، والتي تعد أحدث وجهة للبيع بالتجزئة وأكثرها تميزاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد قمنا بتطوير مجموعة من المسرات العطرية، التي تبعث على الشعور بالراحة والاسترخاء، فضلاً عن المنشطة منها، وذلك بفضل خبراتنا المتخصصة في عالم العطور الراقية، التي تلائم مختلف المساحات داخل المنزل، والتي تضمن للأشخاص الاستمتاع بأجواء المنزل بشكل أفضل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز