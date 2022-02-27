«كيونت» من دبي تحصد 5 من جوائز «آفا» الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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بعد موسم جوائز ناجح بشكل مذهل في العام 2021، تستقبل كيونت، شركة البيع المباشر القائمة على التجارة الإلكترونية، العاملة في دبي، العام الجديد بـ 5 جوائز من جوائز الجمعية الأمريكية لمحترفي التسويق الرقمي AVA Digital Awards لعام 2022، تمثلت بميداليتين بلاتينيتين وثلاث ميداليات ذهبية. وتعترف جوائز آفا الرقمية بالإنجازات البارزة للمحترفين المبدعين المسؤولين عن تطور الاتصالات الرقمية.

وتكرّم جوائز آفا الرقمية التميز في المفهوم والتخطيط والتصميم والإنتاج للاتصالات الرقمية. ويمكن للمتنافسين أن يقدموا مجموعة من الحملات الرقمية، بدءاً من إنتاجات الصوت والفيديو وتطوير مواقع الويب إلى مشاركة الوسائط الاجتماعية، التي تقدم مكونات تفاعلية كالفيديو والرسوم المتحركة والمدونات والبودكاست، وأشكال أخرى من الاتصالات الرقمية المنتجة من قبل المستخدم.

ويعتبر هذا العام الثاني على التوالي الذي تفوز به شركة كيونت بعدة جوائز، حيث حصدت في العام 2021، 4 جوائز وتقدير شرف. وهذا العام، تنافست كيونت مع علامات تجارية عالمية مثل AT&T وBET Networks وDell Technologies وMicrosoft وAl Jazeera، وغيرها الكثير.

وقالت مالو كالوزا المديرة التنفيذية لشركة «كيونت» تعقيباً على هذا الإنجاز: «نحن متحمسون لتكريمنا على العمل الشاق الذي قمنا به خلال العام الماضي من قبل الجمعية الأمريكية لمحترفي التسويق الرقمي، حيث قام فريق التسويق الرقمي لدينا بعمل رائع يستحقون عليه كل التكريم الذي حصدوه كنتيجة لإنجازاتهم المذهلة».

وأضافت: «هذه الجوائز تمنحنا الثقة في المرحلة المقبلة لمواصلة تنفيذ استراتيجيات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات القائمة على وسائط الإعلام الرقمية في العام 2022. وتَعد كيونت بمواصلة توفير محتوى رقمي ومفيد على كافة منصات التواصل التابعة لنا من أجل تمكين روّاد الأعمال وتحسين حياة عملائنا من خلال مجموعتنا من المنتجات المُعززة للحياة ذات الجودة العالية».

والجوائز الخمس التي فازت بها كيونت، الجائزة البلاتينية للإنتاج القائم على الويب/ وفيديو الويب القصير مدة 3 دقائق في فئة الرياضة عن فيديو «كيونت والرياضة، والجائزة البلاتينية للتسويق الرقمي/تسويق المحتوى في فئة المجلة الإلكترونية | Aspire 30 «إصدار الذكرى السنوية الـ 23 لكيونت»، والجائزة الذهبية للتسويق الرقمي/تسويق المحتوى في فئة فيديو التسويق على يوتيوب عن فيديو «لماذا تعد كيونت الأفضل في صناعة البيع المباشر | 3 أسباب»، والجائزة الذهبية للإنتاج القائم على الويب / فيديو قصير، < 3 دقائق عن «التزام كيونت بخلق عالم مستدام | منتجات التغليف والتعبئة صديقة للبيئة | منتجات ذات استعمال خاص». والجائزة الذهبية للإنتاج القائم على الويب / وسائط التواصل الاجتماعي في فئة حملة إشراك المستهلكين عن هاشتاغ «QNET #BottleSelfieChallenge».

وتشكل جوائز آفا الرقمية امتداداً للجوائز التي حصدتها كيونت في العام 2021، حيث نالت الشركة 33 جائزة من مختلف مسابقات الجوائز العالمية خلال العام الماضي. وفي ديسمبر الماضي، حصدت كيونت 8 جوائز بدءاً من جوائز جلوبي 2021، وجوائز فيغا الرقمية، وجوائز ماركوم، وجائزة رابطة البيع المباشر الماليزية لتقديمها منتجات عالمية الطراز وخدمة مبتكرة لموظفيها، وموزعيها، وعملائها حول العالم.

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