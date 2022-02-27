إطلاق أول مؤشر أداء للإيجارات السكنية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع بروبرتي فايندر، النسخة الأولى من أول مؤشر أداء للإيجارات السكنية في دبي.

وقد سجّل مؤشر أداء الإيجارات السكنية الشهري الإجمالي في يناير الفائت 0.938 نقطة، بسعر 51,101 درهماً، بعد أن سجّل مؤشر أداء الإيجارات السكنية الشهري للشقق السكنية 0.943 نقطة بسعر 46,994 درهماً، و0.868 نقطة للمؤشر الشهري للفلل/تاون هاوس، بسعر 131,882 درهماً.

ويتّخذ مؤشر أداء الإيجارات السكنية، من العام 2013 سنة الأساس، ومن يناير 2013 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2013 ربع الأساس. وبحسب المؤشر فقد بلغ عدد عقود الإيجار السكنية في دبي خلال يناير 2022 ما يصل إلى 51,452 عقداً، 52% منها لعقود جديدة، و48% لعقود مجدّدة، في حين كانت 81% منها لعقود سنوية، و19% لعقود غير سنوية.

نظرة عامة

تعزيزاً للشراكة بين أراضي دبي وبروبرتي فايندر، فقد تمّ إطلاق مؤشر أداء للإيجارات السكنية للمرة الأولى في دبي، والذي يشتمل على بيانات ومعلومات هامة وبارزة بشكل كبير، إذ بلغ عدد عقود الإيجار خلال العام الماضي 2021 ما يصل إلى 564,036 عقداً، وهو الأمر الذي أدى إلى تحطيم الرقم القياسي لمدة 12 عاماً، من حيث حجم عقود إيجار العقارات.

كما زادت الإيجارات السنوية بنسبة 50.3%، في حين زادت عقود الإيجار غير السنوية بنسبة 75.5% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020.

وعند مقارنة البيانات على مدار السنوات القليلة الماضية يتضح أن متوسط العدد السنوي لعقود الإيجار ارتفع بنسبة 7% تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية، وقد بلغت الزيادة في عام 2021 حوالي 56% مقارنة بعام 2020، في حين كان العام 2020 قد شهد زيادة في عقود الإيجار السنوية بنسبة 2% مقارنة بعام 2019، وزادت عقود الإيجار غير السنوية بنسبة 115.2% في ذات الفترة، وتظهر هذه النتائج أن الأرقام والبيانات المحققة على أرض الواقع تتفوق على استطلاعات الرأي والتوقعات، وهناك الكثير من الحقائق للكشف عنها ونشرها في السوق، من أجل تحقيق الشفافية الكاملة.

وفيما يتعلق بشهر يناير 2022 فقد بلغ عدد عقود الإيجار في دبي أكثر من 51،452 عقداً، موزّعة ما بين 52% لعقود جديدة، و48% لعقود مجددة، ووفقاً لبيانات بروبرتي فايندر؛ فقد كانت عقود إيجار الشقق الأكثر طلباً هي للشقق المكونة من غرفتي نوم، تليها الشقق المكوّنة من غرفة نوم واحدة. في حين كانت عقود إيجار الفلل/ التاون هاوس الأكثر شيوعًا هي للفلل المكوّنة من 3 غرف نوم، تليها الفلل المكوّنة من 4 غرف نوم.

أعلى المناطق

وفق برنامج إيجاري المتخصّص بتسجيل عقود الإيجار وتجديدها، تصدّرت منطقة جبل علي الأولى قائمة المناطق الأعلى تسجيلاً لعقود الإيجار في يناير 2022 مع (1,811 عقداً)، وتلتها منطقة نايف (1,760 عقداً)، ثم الكرامة (1,754 عقداً)، يليها منطقة ورسان الأولى (1,601 عقد)، والسوق الكبير (1,457 عقداً)، وهي المناطق ذاتها، التي استحوذت على المراتب الخمس الأولى في العام 2021، وضمت القائمة بعد ذلك بالترتيب كلاً من منطقة الخليج التجاري (1,317 عقداً)، والنهدة الثانية (1,276 عقداً)، والبرشاء جنوب (1,192 عقداً)، مرسى دبي (1,174 عقداً)، وند حصة (1,098 عقداً)، وفي المجمل استحوذت المناطق العشر الأولى على 28% من إجمالي معاملات عقود الإيجار في يناير 2022.

أهم المناطق

وبحسب بيانات الطلب من القاعدة الخاصة بشركة «بروبرتي فايندر»، تصدرت منطقة مرسى دبي عمليات البحث عن الإيجارات للشقق على المنصة في عام 2021، حيث استحوذت على أكثر من 11% من جميع عمليات البحث، تليها كلّ من مناطق دبي داون تاون، والخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية، وأبراج بحيرات جميرا. وبالنسبة للفلل/ تاون هاوس؛ فقد تركّزت عمليات البحث في عام 2021 في كل من جميرا، ودبي هيلز استيت، والينابيع، وهو ما يمثل حوالي 18% من إجمالي عمليات البحث، تليها كلّ من المرابع العربية، ومنطقة أم سقيم، ما يظهر حجم الطلب على العقارات في شارع أم سقيم.

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