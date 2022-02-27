«الأنصاري للصرافة» تطلق خدمة «دفع رواتب العمالة المساعدة»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «الأنصاري للصرافة»، الشركة المتخصصة بتوفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، عن إطلاق خدمة «دفع رواتب العمالة المساعدة»، في إطار جهودها الرامية إلى دعم مساعي حكومة الدولة لبناء علاقة أكثر تنظيماً وأماناً بين أصحاب العمل وفئة العمالة المساعدة. وتتيح الخدمة الجديدة لأصحاب العمل إمكانية دفع رواتب العمالة المساعدة في كافة فروع «الأنصاري للصرافة» في الدولة دون أي تكاليف إضافية.

ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة تماشياً مع إرشادات مصرف الإمارات المركزي، وتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتعزيز حماية حقوق العمال وأصحاب العمل.

وفي معرض تعليقه على هذه الخدمة، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «الأنصاري للصرافة»: تشكل دولة الإمارات نموذجاً في توظيف الابتكارات الرقمية لبناء مستقبلٍ أكثر استدامة. وتكمن أهمية خدمة «دفع رواتب العمالة المساعدة» في كونها تتيح للكفيل دفع رواتب هذه الفئة دون رسوم إضافية وفي الوقت المحدد، وبإجراءات بسيطة. وتعكس هذه الخطوة نهجنا الاستراتيجي لتوسيع نطاق خدماتنا المالية، ومواكبة التحول الرقمي، وحرصنا على تلبية متطلبات جميع عملائنا بالشكل الأمثل، بمن فيهم أفراد المجتمع الذين لا يملكون حسابات مصرفية. كما أؤمن أن هذه المبادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ستكون قصة نجاح أخرى مماثلة لنظام حماية الأجور الحالي الذي تم تطبيقه عام 2009.

وتوفر خدمة «دفع رواتب العمالة المساعدة» وسيلة رقمية أسهل وأسرع، تضمن دفع الرواتب في موعدها وتتيح للعامل وصاحب العمل إمكانية إنشاء قاعدة بيانات رسمية تسجل مدفوعات الأجور، وبالتالي تحافظ على مصلحة الطرفين.

ويمكن صرف الرواتب للعمال عبر بطاقات «PayPlus» و«PayRoll» من «الأنصاري للصرافة»، أو من خلال الإيداع في حساب مصرفي بدولة الإمارات. كما تتيح الخدمة للعمالة المساعدة إمكانية استخدام بطاقات «PayPlus» و«PayRoll» لتحويل الأموال للبلد الأم عبر تطبيق «الأنصاري للصرافة» للهواتف الذكية، دون الحاجة لزيارة أي من فروع الشركة من خلال هذه الخدمة.

ويشمل نطاق هذا النظام جميع مهن العمالة المساعدة، مثل العمالة المنزلية؛ ومربيات الأطفال؛ ومدبّرات المنازل؛ والطباخين؛ وسائقي الأسرة؛ وحرّاس الأمن؛ وعمّال الحدائق؛ والمزارعين؛ والمدربين الخاصين؛ والمدرسين الخاصين؛ والممرضين الخاصين؛ والمندوبين الخاصين؛ والمهندسين الزراعيين الخاصين؛ والبحّارة؛ ورُعاة الماشية؛ والصقارين؛ والعمال.

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