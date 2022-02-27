غرفة عجمان تنظم «لقاء الابتكار» لتطوير بيئة العمل الداخلية

المصدر: عجمان- البيان

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نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان «لقاء الابتكار» لاستعراض إنجازات الغرفة في مجال الابتكار للعام 2021، وأهم الفعاليات المشاركة في شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2022»، كما شهد اللقاء تكريم الموظفين المبتكرين وأصحاب المقترحات البناءة.

حضر «لقاء الابتكار» في مقر عجمان X، ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار، ومديرو الإدارات وموظفو غرفة عجمان.

وأكد ناصر الظفري خلال كلمته الافتتاحية للقاء أن غرفة عجمان حريصة على تهيئة المناخ الداعم والمشجع على الابتكار، بهدف تطوير بيئة العمل الداخلية ودعم مسيرة الغرفة في تقديم خدمات استباقية، تُمكن أصحاب الأعمال من تطوير أنشطتهم وتضع اقتصاد الإمارة في دائرة التنافسية المحلية والإقليمية والدولية، وجذب المستثمرين، ليعد الابتكار إحدى القيم الرئيسية، التي تستند إليها غرفة عجمان.

وثمن حرص مجلس إدارة غرفة عجمان على تعزيز ثقافة الابتكار لدى الموظفين من جانب، ولدى أصحاب الأعمال من جانب آخر، الأمر الذي انعكس على جهود إدارة التطوير والابتكار في غرفة عجمان وتوفير الوسائل والأدوات اللازمة، بالتعاون مع بيوت الخبرة المعنية بالإبداع والابتكار.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار في غرفة عجمان أن جهود غرفة عجمان في مجال الابتكار تعكس توجهات الدولة في تعزيز ثقافة الابتكار كأسلوب حياة ومنهجية عمل، بحيث تحرص قيادتنا الرشيدة على دعم مجال الابتكار بمشاريع ومبادرات وطنية وجهات معنية، هدفها تحفيز وتشجيع أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة على تبني الابتكار في شتى مناحي الحياة، كما يعد شهر الإمارات للابتكار خير دليل على جهود الدولة في الاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، ودعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، لتعزز الإمارات مكانتها العالمية كمركز عالمي للابتكار.

من جانبها استعرضت إيمان الشامسي مديرة إدارة التطوير والابتكار في غرفة عجمان إنجازات الابتكار في غرفة عجمان، خلال العام 2021، ومنها مشروع تطوير قدرات الابتكار، وتطبيق خطة التدريب في مجال الابتكار، بواقع 8 دورات تدريبية لموظفي الغرفة، وإطلاق تعهد الابتكار، إلى جانب الجهود المبذولة في تعزيز شراكات الابتكار، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد، ومذكرة تفاهم مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وتناولت خلال العرض فعاليات الغرفة خلال شهر الابتكار 2022، بحيث تم إطلاق ميثاق الابتكار الخارجي، وإطلاق البرنامج المتقدم لريادة الأعمال والابتكار في قطاع الصناعة تحت عنوان «صُناع للمستقبل»، بالتعاون مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومختبر الشارقة المفتوح للابتكار، وتنظيم ورشة بعنوان من الابتكار إلى الريادية ودورة حول NFT (Non-fungible token)، وورشة بعنوان «العلامات التجارية» بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ودورة تدريبية بعنوان «التفكير التصميمي باستخدام الليغو».

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