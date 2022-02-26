«&e» عملاق عالمي

المصدر: دبي - عبدالله عبدالكريم

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قال جاسم محمد بو عتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «&e»، إن رؤية الأخيرة في المرحلة المقبلة، تتركّز في التحوّل من رائدة إقليمية متميزة في قطاع الاتصالات، إلى عملاق عالمي في قطاع التكنولوجيا. وأضاف قائلاً: «نحن مجموعة عالمية في مجال الاستثمار التكنولوجي والرقمي، نتطلع إلى المستقبل وإمكاناته اللامحدودة، يحركنا الشغف، ويحثّنا على المضي قدماً في البحث عن المزيد، والجديد، والأفضل، ونسعى لإيجاد ما هو متميز لنا جميعاً، المتميز الذي يجعل المستحيل ممكناً».

جاءت تصريحات الزعابي في مجلس «اتصالات» الإعلامي في دبي اليوم، واستعرض الرؤى والخطط المستقبلية، وعرّف بأحدث المستجدات المتعلقة باستراتيجية التحوّل المرنة والمستمرة، فضلاً عن النتائج المالية السنوية للمجموعة عن أدائها في العام الماضي، بحضور حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ومسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات»، وفريق عمل مجموعة «&e»، وعدد كبير من القيادات الإعلامية من مختلف الصحف المحلية والإقليمية والعالمية.

وتابع: «نحن نتصدر قائمة الشركات الأكثر قيمة في دولة الإمارات، وذلك بالاستناد إلى أحدث تقارير مجلس «فوربس» الشرق الأوسط، الأمر الذي يدفعنا الآن على وجه الخصوص إلى التحول من التميز الإقليمي إلى التنافس على الريادة عالمياً، فالتركيز الرئيس للمجموعة في المرحلة المقبلة يتمحور في إيجاد قيمة مضاعفة لإجمالي عائدات المساهمين والملاك».

ركائز أساسية

وأكد الزعابي أن الركائز الأساسية للوصول إلى مجموعة عالمية في التكنولوجيا، تتمثل باعتماد الهيكلة المؤسسية الجديدة للمجموعة، القائمة على «الاتصالات»، و«&e الحياة»، و«&e المؤسسات»، و«&e الاستثمار»، وأوضح «الحفاظ على مكانتنا الريادية بأنشطتنا الرئيسة في اتصالات الإمارات، والارتقاء بمجال خدمات الاتصالات والتكنولوجيا للمتعاملين وتعزيز مرونتنا التشغيلية، إلى جانب تعزيز حضورنا في الاتصالات الدولية، وتمكين «&e» من دخول أسواق جديدة».

وأضاف: «في ما يخص ركيزتنا «&e الحياة»، نعمل على توفير قطاع ريادي لخدمة المتعاملين الأفراد، يُلبي تطلعاتهم، ويقدم مجموعة واسعة من منصات الترفيه والتكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجيستية، أما «&e المؤسسات»، فنعمل على تسريع الحوسبة السحابية، و«إنترنت الأشياء»، مع المضي قدماً في التوسع نحو أسواق دولية من خلال نماذج أعمال جديدة سريعة النمو، وبالنسبة لـ«&e الاستثمار»، فهي قائمة على دعم نمو وتطور الشركات التقنية، التي تمتلك رؤية مستقبلية تدفع العالم قدماً نحو الأمام، جنباً إلى جنب مع البحث الدائم عن أفضل فرص الاستحواذ في هذا المجال».

ولخّص ركائز النمو المستقبلي للمجموعة في ثلاثة أمور: أولها «الانطلاق من موقع قيادي» بحسبان أن «&e» تمتاز بكونها أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، علاوةً على أنها أكبر الشركات المدرجة قيمةً في دولة الإمارات. وثانيها «التنفيذ الناجح لخطة التحوّل»، الذي يدعمه تحقيق المجموعة أعلى قيمة من العمليات في دولة الإمارات، وريادة «&e» الحضور الإقليمي، وتعزيز القدرات الرقمية. أما ثالثها فـ«خلق قيمة مضافة مستدامة»، وذلك بإنشاء قطاعات أعمال متخصصة تدفع باتجاه المرحلة التالية من النجاح، واعتماد نموذج أعمال يعزز تنمية المجموعة عبر الدخول في استثمارات جديدة.

أعمال مركّزة

وعن فوائد إنشاء «&e» قطاعات أعمال مركّزة في المرحلة الجديدة، قال الزعابي: «سوف يؤدي ذلك إلى جذب الشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين ذوي الصلة، بما يتماشى مع هدف قطاع الأعمال، وكذلك جذب مجموعة المواهب المرغوب فيها والاحتفاظ بها من خلال قطاع الأعمال، مع الحفاظ على التعاون عبر المجموعة، فضلاً عن ضمان زيادة تركيز الإدارة والمرونة التنظيمية لكل قطاع عمل، مع السماح بتحديد الهدف عبر استراتيجية شفافة، تقود في نهاية المطاف إلى تمكين عمليات قوية من الاندماج والاستحواذ عند توافر الفرص».

ضرورات استراتيجية

وأكمل الزعابي: «من خلال مضيّنا قدماً، نطمح إلى التنويع على الصعد كافة للتحوّل من شركة اتصالات إلى مجموعة تكنولوجية، ولأجل ذلك وضعنا ضرورات استراتيجية؛ لإطلاق الإمكانات الكاملة، نعدّها دليلاً مستقبلياً لنموذج أعمالنا، وهي «الموجة التالية من التحوّل الجوهري في أعمال الاتصالات في دولة الإمارات» ودعمها بالتجربة الرقمية للمتعاملين، بهدف تحويل جوهر السوق المحلي والتعامل مع تحديات سوق الاتصالات التقليدية، «التوسّع دولياً»؛ لتحقيق أوجه التعاون على نطاق أوسع، والحد من الاعتماد على السوق المحلي وتنويع أخطار الانتشار».

واستطرد: «هذا بالإضافة إلى «زيادة تسريع النمو من خلال نماذج أعمال جديدة سريعة النمو في الفضاء الرقمي» في كل من قطاعي الشركات والمستهلكين الأفراد، فلدينا الإمكانات للتوسّع، وأخيراً، «التطوّر إلى نموذج أعمال يتسم بالشفافية والتركيز والرشاقة»، بما يسمح لأعمال الاتصالات التقليدية وأعمال النمو الرقمي الجديدة بالازدهار، وتمكين جذب الشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين ذوي الصلة، وفرص الاندماج والاستحواذ».

ملاءة قوية

وأكد الزعابي أن الموارد المالية للمجموعة ممتازة جداً، ولا نية لدينا للاقتراض، وهذه الملاءة نسخرها للاستثمار في المرحلة المقبلة من التوسع المستقبلي، بما يحقق العوائد الربحية المباشرة وغير المباشرة على المساهمين، وأفاد بالقول: «لا خطط لدينا لزيادة رأس مال المجموعة في الوقت الراهن».

وبيّن أن أسعار خدمات «&e» في الإمارات تتناسب مع الجودة المقدمة ضمن خدمات المجموعة، وأن البيئة التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات تكفل التنافسية في الأسعار بالمقارنة بشركات الاتصالات في دول الخليج والمنطقة، مشدداً أن «المحتوى المحلي المعرفي والإعلامي يأتي على رأس أولوياتنا في الإمارات وفي كل دولة تعمل المجموعة داخلها وتوجد فيها».

وأوضح أن قاعدة مجموعة «&e» تضم نحو 160 مليون مشترك من مختلف دول العالم، و«هذا يعني أن الفرص في الأسواق المستهدفة لدينا واعدة وتلبي طموحاتنا المستقبلية»، وقال: «سوف نعلن بعد 30 يوماً عن تفاصيل مشروع التكنولوجيا الإعلامية من «&e» مع الإعلام المرئي والمقروء في الإمارات».

وأكمل: «نعمل على التوسع في خدماتنا بالنسبة لشبكات الجيل الخامس، ونحن في مراحل إبرام الصفقات مع الروّاد في المجال على مستوى العالم، وتركيزنا على العائد الذي يضيف النفع إلى الملاك من المساهمين بالمجموعة وكذلك لمجتمع الإمارات».

استثمارات مليارية

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «&e»، في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، على هامش المجلس الإعلامي، إن الاستثمارات المستقبلية للمجموعة «مليارية» من دون أن يحدد مبلغاً بعينه، مؤكداً أن الفرص التي «نتحيّن اقتناصها، هي التي سوف تحدد المبلغ الاستثماري لـ«&e»، فالأخيرة تمتلك المليارات المخصصة للمرحلة الجديدة من التحوّل العالمي، ولن تدخر جهداً في اقتناص أي فرصة في هذا الصدد».

وتابع: «نستهدف في الرؤية العالمية للمجموعة، التركيز على الدخول للأسواق الآسيوية والأوروبية في المرحلة المقبلة»، مشدداً على «الاستثمار في المشروعات الناشئة والناجحة، والشركات القائمة والمتقدمة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم»، مقدراً أن «الأسواق التي تستهدفها «&e» تزخر بفرص تحقيق المجموعة لجملة من الاستحواذات في المرحلة المقبلة، بما يعزز حضورها رائدة عالمية للاتصال والتكنولوجيا».

وأفاد في كلمة له في المجلس، بأنه من المقرر تقديم تفاصيل لمقدار مساهمة كل وحدة إلى المستثمرين خلال أشهر قليلة، متوقعاً تسارع نمو المجموعة، ولا سيما بعدما حققت الإيرادات في العام الماضي زيادة 3%، فضلاً عن 17% نمواً متحققاً لـ«&e المؤسسات» في 2021.

وأكمل: «نستعد للإفصاح عن أنباء وشيكة لنا في مصر وباكستان»، مبيّناً أن ما سيتم إعلانه في مصر سوف يكون على صلة وثيقة بقطاع التكنولوجيا المالية، وقال إن «المجموعة منفتحة على صفقات محتملة مع مزودي خدمات اتصالات كبار آخرين».

«تصنيف ممتاز»

فيما أكد مسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات»، السعي الحثيث لـ«&e»؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل الدولة، وقال في هذا الصدد: «يمتاز سوق الإمارات بـ«تصنيف ممتاز»، ولأجل الحفاظ على ريادة المجموعة في السوق المحلي، بحسبانها الأولى من ناحية القيمة الأعلى تجارياً، لا بد من تعزيز الخدمات الإضافية (الكمالية) التي تزيد من تميّز هذا السوق، مثل الخدمات الذكية في مجالات عديدة، منها: التعليم، ومنتجات التأمين، والألعاب».

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