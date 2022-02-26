«&e» الـ 15 عالمياً على قائمة شركات الاتصالات

المصدر: (دبي -البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفظت «مجموعة اتصالات»، والتي تحمل الهوية التجارية الجديدة «&e»، بترتيبها الــ 15 عالمياً على قائمة «أغلى 150 علامة تجارية لشركات الاتصالات على مستوى العالم، 2022» الصادرة عن «براند فاينانس» البريطانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية وصدرت القائمة قبل أن تعلن المجموعة مؤخراً عن هويتها التجارية الجديدة «&e».

وحصدت «اتصالات» نفس المركز في إصدار 2021 من القائمة، كما احتفظت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بالمركز 62 عالمياً، وهو نفس المركز الذي نالته العام الماضي.

وتبلغ قيمة العلامة التجارية للمجموعة حالياً 12.5 مليار دولار وفقاً لتصنيف آخر صدر الشهر الماضي عن «براند فاينانس»، وهو تصنيف «أغلى 500 علامة تجارية على مستوى العالم 2022». ونالت المجموعة ضمن تصنيف الشهر الماضي المركز الأول على قائمة أقوى العلامات التجارية لشركات الاتصالات في 2022، بعد أن حصلت على التصنيف «AAA» لقوة علامتها التجارية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز