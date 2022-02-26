تقدم في إدماج المرأة بقطاع البناء في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكد المشاركون بـ«منتدى التنمية الحضرية المستدامة» في دبي، الذي نظمه نظم مجلس الإمارات للأبنية الخضراء بالتعاون مع سفارة بلجيكا في الإمارات بمكاتب غرفة دبي نجاح الإمارات بتحقيق مزيد من التقدم في مجال ضمان إدماج النساء في قطاع البناء والتشييد، وتجاوزها لعدد من الدول الأوروبية في هذا المضمار.

وانطلقت حوارات المنتدى بحضور نخبة من المسؤولين وممثلي شركات البناء والتشييد لتبادل الآراء واستعراض تجاربهم في مجال التنمية الحضرية المستدامة، والاقتداء بخطة دبي الحضرية.

كما شهد المنتدى مشاركة نخبة من المتحدثات اللاتي أكدن على تنامي دور المرأة في قطاع البناء والتشييد خلال جلسة نقاشية حملت عنوان «المرأة في قطاع البناء والتشييد»، ولاقت آراؤهن أصداءً واسعة بين الحضور. وجمعت قائمة المتحدثات نادين حلبي مديرة تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي؛ وفرح ياسين رئيسة شبكة نساء مجلس الإمارات للأبنية الخضراء؛ وكلوديا دي سيسكو، مجموعة سكراتا للإنشاءات في بلجيكا، حيث أكدن على ضرورة إتاحة الفرص المجدية التي تمكن الشابات من النمو والازدهار.

قال علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: سُعدنا باستقبال ضيوفنا من العاصمة البلجيكية بروكسل، والذين يتمتعون ببصمة جلية في مجموعة من المعالم العمرانية الرائدة في دولة الإمارات. وأكد أن الإمارات ماضية قدماً في دفع عجلة التنمية المستدامة، وهو ما بدا جلياً في مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. لذلك نحرص على تبادل أفضل الممارسات وتأسيس أنظمة لتسريع وتيرة العمل المناخي.

وفي جلسة حملت عنوان «دراسات حالة في ممارسات الأبنية الخضراء»، تناول ممثلون عن بلدية دبي وبروكسل مفاهيم محددة على غرار مجتمع الـ15 دقيقة، ومركز تلال الغاف صفري الانبعاثات، المجمع متعدد الاستخدامات لشركة ماجد الفطيم في دبي.

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