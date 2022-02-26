«شيبسي» تجمع 25 مليون دولار بدورة تمويل

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت شركة «شيبسي» المنصة الذكية لإدارة الخدمات اللوجستية بجمع مبلغ 25 مليون دولار في دورة التمويل الثانية. وشارك في قيادة دورة التمويل (A91 Partners) و(Z3 Partners) جنباً إلى جنب مع المستثمرين الحاليين «إنفو إيدج» وحاضنة الأعمال الهندية «سيكويا كابيتال». وتخطط الشركة لاستخدام التمويل لمواصلة تعزيز موقعها المتميّز في أسواق الشرق الأوسط والهند وجنوب شرقي آسيا، مع تسريع وتيرة توسعها العالمي في أسواق جديدة مثل أوروبا والولايات المتحدة.

جاء هذا التمويل في أعقاب ما حققه سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات، من أداء بلغت قيمته 19 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 31 مليار دولار في عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 8٪ بفضل ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية لوجستية شديدة التنافسية والفعالية.

ولتحقيق التوسّع في منطقة الشرق الأوسط، دشنت الشركة في يونيو 2021 عملياتها في الإمارات ضمن استراتيجيتها لتوسيع أنشطتها في دولة الإمارات والشرق الأوسط بحلول عام 2025.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز