تريند مايكرو تثمن جهود «الداخلية» في الأمن السيبراني

المصدر: أبوظبي - البيان

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أثنت تريند مايكرو إنكوربوريتد، الشركة المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، على جهود وزارة الداخلية في مجال الأمن السيبراني في إطار تطبيقها لاستراتيجيات متطورة ومساعيها الرامية إلى تعزيز القدرات الأمنية للبلاد.

وجاء ذلك على هامش فعالية «تحدي الدفاع السيبراني» التي استهدفت تعزيز حماية البنية التحتية الرقمية للبلاد ورفع مستوى الوعي حول الأمن السيبراني.

وقدمت تريند مايكرو جائزة مميزة لوزارة الداخلية تقديراً لريادتها في مجال الاستخبارات عن الهجمات السيبرانية وممارسات الأمن السيبراني، وحماية أصول البلاد الرقمية. وسلم الجائزة من تريند مايكرو، صلاح سليمان مدير مبيعات الشركة في الإمارات.

وترأس وفد وزارة الداخلية في الفعالية العقيد د. إبراهيم حميد المياحي، مدير إدارة الأمن الرقمي بوزارة الداخلية. كما قام المُقدم سلطان حارب الكتبي، المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر» بتكريم وزارة الداخلية وتريند مايكرو على جهودهما المبذولة في مجال الأمن السيبراني وتعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة.

وسلط المدير العام لتريند مايكرو في الإمارات مجد سنان، الضوء على أهمية الفعاليات الأمنية على غرار حدث تحدي الدفاع السيبراني، مشيراً إلى أن ذلك اتساقاً مع رؤية البلاد في هذا المجال، ومشدداً على أن وزارة الداخلية تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار البلاد عبر تطبيق أعلى معايير ممارسات الأمن السيبراني.

وقال: حصولنا على هذا التكريم من برنامج أقدر محفز لنا لمواصلة جهودنا الرامية إلى دعم مؤسسات القطاعين العام والخاص وتعزيز وضعها الأمني عبر أحدث الحلول السيبرانية والمعلومات العميقة في هذا المجال.

«تحدي الدفاع»

شهد «تحدي الدفاع السيبراني» حضور 30 مشاركاً التحقوا بورشة عمل أدارها خبراء في تكنولوجيا المعلومات. وتم اختبار قدرات المشاركين لصقل مهاراتهم عبر محاكاة هجمات أمنية لتحديد أفضل الإجراءات لمواجهتها، وأظهر المشاركون مهاراتهم في حماية الأصول الرقمية في جو تنافسي .

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