«دي بي ورلد» تستحوذ على «إمبريال»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركتا «إمبريال لوجستيكس المحدودة» «إمبريال» و (دي بي ورلد) عن أن جميع الشروط المتعلقة بعرض «دي بي ورلد» للاستحواذ على حصة 100% في «إمبريال» بما في ذلك الموافقات التنظيمية قد تم استيفاؤها، وبالتالي أصبحت الصفقة غير مشروطة وسيتم تنفيذها 14 مارس.

وقال محمد أكوجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمبريال: نحن سعداء لإبرام الصفقة، والتي ستضيف العديد من المزايا لموظفينا، وعملائنا، والتي تعزز أيضاً من الخدمات التي نوفرها في العديد من الأسواق، كما سيستفيد أيضاً أصحاب المصلحة والجهات المعنية من خبرات دي بي ورلد، لما توفره من أحدث التقنيات والحلول، إلى جانب حضورها القوي حول العالم وأحجام الممرات التجارية الرئيسية، مع تمكيننا من بناء طموحاتنا الاستراتيجية وسعينا للنمو كي نصبح «بوابة لأفريقيا».

ومن المتوقع أن يضيف الاستحواذ قيمة إستراتيجية كبيرة لـ «دي بي ورلد»، حيث ستستفيد من البصمة الإيجابية لشركة «إمبريال» ووصولها إلى الأسواق وقدراتها في مجال الحلول اللوجستية، وسوف تساهم أعمال شركة «إمبريال» في تحقيق تكامل بصمة «دي بي ورلد» الحالية في أفريقيا وأوروبا، مما يسمح لـ «دي بي ورلد» بتقديم حلول متكاملة وشاملة عبر سوق أوسع.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد»: نشعر بسرور لإكمال استحواذنا على «إمبريال» التي تتمتع بوجود قوي في أفريقيا، وهي سوق من المتوقع أن تشهد التجارة فيها نمواً يزيد على ضعفي الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بالنمو السكاني وسوف تساعد قدرات «إمبريال» في الوصول إلى الأسواق والخدمات اللوجستية وبصمتها الشاملة في أفريقيا وأوروبا على تحقيق تكامل تطلعاتنا التنموية وتعزيزها.

وتركز «دي بي ورلد» على تمكين السكان المحليين وتوظيفهم في الدول التي تعمل بها، كما تعمل في الوقت ذاته على تحقيق النمو المستدام والشامل للجميع وتنسجم أهداف «إمبريال» مع نهجنا ونتطلع إلى الترحيب بها ضمن عائلة «دي بي ورلد». وسوف تؤدي الصفقة إلى إلغاء إدراج الأسهم العادية لشركة «إمبريال» في المنصة الرئيسية لسوق الأوراق المالية التي تديرها بورصة جوهانسبرغ من 15 مارس 2022.

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