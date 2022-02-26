تقارير عالمية: دبي وجهة الشركات الناشئة والأعمال إقليمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكدت تقارير عالمية أن دبي مدينة تعتنق ثقافة ريادة الأعمال، معتبرة أنها الوجهة الرائدة لتأسيس شركة ناشئة بفضل مقوماتها وبنيتها الأساسية القوية وتشريعاتها المحفزة واحتضانها أفضل المواهب والكفاءات البشرية والمبدعين من أنحاء العالم.

ووصف «إنفستمنت مونيتور» دبي بأنها المكان الرائد لمن يرغب بتأسيس شركة ناشئة.

ونشر الموقع الشبكي البريطاني المتخصص في رصد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم تقريراً عن جاذبية دبي للشركات الناشئة وروّاد الأعمال، موضحاً أن دبي تقع في موضع القلب من سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي وصفها بالمثيرة، لكونها تتحول سريعاً إلى مركز إقليمي رائد للطموحين في التقنية المالية «فينتك».

وأضاف أنه بينما باتت الأسواق الناضجة كالولايات المتحدة الأمريكية والهند والصين مُشبعة فعلياً بالمستثمرين والمبتكرين في «فينتك»، فإن الأسواق الناشئة كسوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نهمة للمزيد من الفرص في هذا القطاع، الأمر الذي يعزز جاذبية دبي للشركات الناشئة الباحثة عن موقع مثالي لافتتاح مقارها واستهلال أنشطتها.

وأكد التقرير أن الموقع المتميز لدبي يُتيح للشركات ومالكيها فرصة غير قابلة للمنافسة لدخول سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن كونه يجعل من دبي جسراً بين المراكز المالية الرئيسية على مستوى العالم، مثل لندن ونيويورك في الغرب، وسنغافورة وطوكيو في الشرق.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة «ذي ايكونوميكس تايمز» الاقتصادية الهندية تقريراً عن دبي بعنوان «المدينة التي تعتنق ثقافة ريادة الأعمال»، وذكرت الصحيفة في تقريرها بأن دبي من خلال مجموعة من السياسات، والتدابير والمبادرات الصديقة للأعمال، لم تكتفِ بترسيخ صورتها كمركز عالمي لريادة الأعمال والشركات الناشئة فحسب، بل وإنما أيضاً وجهة عالمية رائدة لاستقطاب أفضل المواهب المبهرة.

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