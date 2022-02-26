7.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي - وام)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الحالي أكثر من 7.1 مليارات درهم مع تسجيل 1682 مبايعة بقيمة 5.46 مليارات درهم منها 300 مبايعة أراضي بـ 2.58 مليار درهم و1382 مبايعة للشقق والفلل بـ2.88 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 536 مليون درهم في مرسى دبي تليها مبايعة بـ477 مليوناً وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات بـ131 مبايعة بقيمة 289 مليون درهم .

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل مع 153 مبايعة بقيمة 518 مليون درهم وسجلت الرهون 1.42 مليار درهم منها 54 رهن أراض بقيمة 448.44 مليون درهم و271 رهن فلل وشقق بقيمة 968.23 مليون درهم وشهدت الهبات تسجيل 57 هبة بـ 277.52 مليون درهم.

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