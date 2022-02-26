«منتدى دافوس»: الإمارات ضمن 5 اقتصادات ناشئة مرشحة للتحول إلى دولية

المصدر: دبي- سيد صالح

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أفاد المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في تقرير له صدر حديثاً أن الإمارات تُعد واحدة من 5 اقتصادات ناشئة على مستوى العالم ترغب بالتحول إلى اقتصادات دولية. وأوضح التقرير أن الاقتصادات الخمسة هي الإمارات، سويسرا، النمسا، سنغافورة، وأورغواي، وأطلق عليها مُجتمعة اسم «أواسيز»، وهي لفظة مُركّبة من الأحرف الأولى لأسماء الدول الخمس بالإنجليزية.

وتصادف أن معنى «أواسيز» بالإنجليزية هو «واحات». وأوضح التقرير أن هذا التشابه في التسمية يعكس أهمية الدور الإقليمي لكل دولة من الدول الخمس في تطوير المناخ لاقتصادي، مشيراً إلى أن اقتصادات «الواحات» الخمسة تُشكل معاً طليعة عالمية لحوكمة الاقتصاد. وبالتالي، فهي قادرة على تحقيق نجاح عالمي باهر في السياسات الاقتصادية.

واستعرض التقرير الأداء الاقتصادي لكل دولة من دول «الواحات» الخمس، وتطرق إلى اقتصاد الإمارات، فذكر أن اقتصاد الإمارات يُعد رائداً في التطوّر والتنافسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما هو الحال لاقتصاد سنغافورة في آسيا، اقتصاد أورجواي في أمريكا اللاتينية، واقتصادي سويسرا والنمسا في أوروبا.

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