الأسهم تخترق توتّرات أوكرانيا بمكاسب 10.3 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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تحولت أسواق الأسهم المحلية إلى المكاسب، أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 10.3 مليارات درهم بدعم رئيسي من مشتريات أجنبية استهدفت الأسهم القيادية متجاهلة التوترات الجيوسياسية العالمية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ«البيان الاقتصادي»، نجحت الأسواق الإماراتية في العودة للمكاسب متجاهلة التوترات الجيوسياسية العالمية مدعومة بأساسيات السوق القوية والنتائج القوية للشركات والبنوك المدرجة للعام 2021، والتفاؤل بالتوزيعات النقدية المقرر إقرارها في الأسابيع القادمة.

وصعد سوق دبي 1.15% أو 37.9 نقطة ليغلق عند 3312.31 نقطة مدعوماً بصعود أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل، وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.56% ليغلق عند 9123.07 نقطة مع نمو أسهم البنوك والاستثمار والعقار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.54 مليار درهم موزعة بواقع 1.27 مليار في أبوظبي و268.5 مليون في دبي، وتم تداول 348.8 مليون سهم منها 180.4 مليوناً في أبوظبي و168.4 مليوناً في دبي، من خلال 10277 صفقة.

وجاءت مكاسب السوقين بدعم رئيسي من مشتريات الأجانب بعد قيامهم بضخ أكثر من 133 مليون درهم كمحصلة شراء في السوقين موزعة بواقع 108.7 ملايين في سوق أبوظبي و24.46 مليوناً في سوق دبي.

وتعززت المكاسب مع سوق الأسهم القيادية في سوق دبي يتصدرها «سوق دبي المالي» 3.57% و«دبي الإسلامي» 2.73% و«إعمار العقارية» بنسبة 1.64%، فيما صعد في سوق أبوظبي «أبوظبي الأول» 0.59% و«أبوظبي التجاري» 5.42% و«أدنوك للتوزيع» 0.25% و«العالمية القابضة» 0.21%.

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