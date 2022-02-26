مشتريات الأجانب تتماسك بالأسواق في أسبوع التوترات العالمية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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تماسكت أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي رغم التوترات العالمية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية حيث تلقت الدعم من عمليات شراء أجنبية لاقتناص الفرص مع وصول أسعار الأسهم لمستويات جاذبة لا سيما أسهم التوزيعات النقدية.

وانخفض سوق دبي 0.45% ليغلق عند 3312 نقطة مع هبوط أسهم العقار والاستثمار والاتصالات والخدمات، فيما نزل سوق أبوظبي 0.35% ليصل إلى 9123 نقطة بضغط من أسهم البنوك والعقار والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بحو 8.5 مليارات درهم، منها 7.2 مليارات في أبوظبي و1.4 مليار بدبي. وجرى تداول 1.75 مليار سهم، موزعة بواقع 1.1 مليار في أبوظبي و643.2 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ أكثر من 63.6 ألف صفقة.

سوق دبي

وتماسك سوق دبي مع ارتفاع قطاع البنوك 0.93%. وصعد قطاع النقل 0.1%. وتراجع قطاع العقار 2.6%. ونزل قطاع الاستثمار 1.35%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 414.5 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 272.3 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 143 مليوناً. وحقق «دبي للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.9%، فيما كان «أملاك للتمويل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.9%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 145.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

تأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك. وهبط قطاع العقار. وانخفض قطاع الاتصالات. وعلى صعيد الطاقة، تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.73% و«أدنوك للحفر» 0.29% و«دانة غاز» 0.93% و«طاقة» 2.42%، فيما صعد قطاع الاستثمار.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 1.4 مليار درهم، تلاه «العالمية القابضة» 1.4 مليار. وتصدر «الخليج للمشاريع الطبية» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 34.8%، فيما كان «رأس الخيمة للدواجن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.85%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 533.7 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

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