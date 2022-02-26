50 قصراً عائماً في معرض دبي العالمي للقوارب

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعد معرض دبي العالمي للقوارب، أكبر وأشهر المعارض المتخصصة في قطاع الترفيه البحري بمنطقة الشرق الأوسط، للعودة مجدداً في دورته الثامنة والعشرين الأبرز على الإطلاق.

وتقام فعاليات المعرض على مدى 5 أيام بين 9 و13 مارس وتُقام للمرة الأولى في دبي هاربر، المرسى الأحدث والوجهة البحرية الأبرز في دبي. ويمثل المعرض الذي يُنظّمه مركز دبي التجاري العالمي أول فعالية بحرية مباشرة بهذا الحجم لقطاع اليخوت الإقليمي منذ الأزمة الصحية العالمية.

ويستقطب المعرض هذا العام أكثر من 400 قارب ويخت ومركب مائي من علامات بارزة. كما يضم المعرض مجموعةً مذهلةً تضم 50 قصراً عائماً من أهم صانعي اليخوت على مستوى العالم، بما فيها فيدشيب وماجستي ونوماد وكرانشي ولورسن.

ويسجل العرض العالمي الأول ليخت 80 إيكو لاين من شركة صن ريف، ويستعرض قارب برنسس واي 85 الجديد كلياً، ويسجل الظهور الأول على مستوى المنطقة ليخت سان لورنزو إس إكس 88.

تنشيط القطاع

ويمثل المعرض منصةً استثنائيةً لتنشيط أعمال قطاع الملاحة البحرية العالمي. وأكدت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة الفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي ثقتها بقدرة المعرض على استقطاب اهتمام المعنيين بقطاع اليخوت الإقليمي والعالمي إلى دبي مجدداً. وقالت: نتطلع إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية لليخوت الفاخرة، مع انتقال المعرض إلى موقعه الجديد في دبي هاربر.

يجتذب المعرض مجموعةً من المراكب والمعدات البحرية الفاخرة، بدءاً من مراكب الصيد الصغيرة ومعدات الرياضات المائية الترفيهية ووصولاً إلى أضخم القوارب الفارهة وأكثرها تقدماً في العالم. ويشكل منصةً لعشاق اليخوت والمهتمين بأنماط الحياة البحرية في جميع أنحاء العالم، إذ يتضمن مجموعة من أنشطة التواصل الهادفة لتعزيز تبادل المعارف وتسهيل مزاولة الأعمال في القطاع.

وتحظى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بثاني أعلى نسبة في العالم من القوارب واليخوت الفاخرة التي تعود ملكيتها لأصحاب الثروات، بينما تُصنف دبي ضمن أفضل 10 عواصم بحرية على مستوى العالم مع 15 مرسى يوفر أكثر من 3000 رصيفٍ بحري.

ويُعدّ دبي هاربر الميناء الأبرز في الإمارة، حيث يضم 700 رصيف بحري وأول مرسى لليخوت الفاخرة يمكنه استيعاب سفن يصل طولها إلى 160 متراً. ويوفر القطاع البحري في الإمارة حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 26.9 مليار درهم إماراتي.

مبادرة إماراتي بفخر

ويسلّط المعرض الضوء على أفضل المواهب المحلية مع مبادرة "إماراتي بفخر" التي تحتفي بهذه المواهب وتسعى لتعزيز حضور علامات التجزئة المحلية عالميا، مثل الربّان للمعدات البحرية وجلفار كرافت وشركة المزروعي للقوارب وغيرها.

كما تعتزم شركة جلف كرافت الإماراتية إطلاق العديد من اليخوت طوال فترة المعرض. وقال محمد الشعالي، رئيس مجلس إدارة جلف كرافت: رسخت دبي موقعها كوجهة عالمية رائدة، حيث جذبت انتباه العالم إلى الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وتعد دبي الوجهة الأمثل لاستضافة فعالية عالمية بهذا الحجم، لكونها إحدى أهم مراكز اليخوت الناشئة في العالم. وتأتي هذه الاستضافة لتعزز موقع الإمارة على خارطة وجهات القوارب واليخوت الدولية.«وأضاف:»نشهد اليوم نموًا كبيرًا في قطاع الترفيه البحري في المنطقة كما في مختلف أنحاء العالم.

وانطلاقًا من ذلك، يعد هذا المعرض منصة مثالية لاستعراض مجموعتنا الرائعة من يخوت ماجيستي ونوماد وقوارب أوريكس الرياضية وقوارب الصيد سيلفر كرافت«. وتُقام الفعاليات وسط تطبيق صارمٍ لإجراءات الصحة والسلامة والتعقيم. ولن تتوفر إمكانية التسجيل في موقع الفعالية، بل يُشترط التسجيل مسبقاً عبر الرابط: www.boatshowdubai.com.

«سوبر يات أفينو»

يمثل أصحاب اليخوت في الشرق الأوسط نسبة 12.6 % من حجم أساطيل اليخوت الفاخرة في العالم، لذا، فقد استقطب قسم «سوبر يات أفينو» في المعرض مجموعةً رائعة من أكبر السفن في العالم وأكثرها تفرداً وفخامة وتطوراً على الصعيد التقني.

كما يستعد بعض من أبرز صانعي اليخوت الفاخرة للكشف عن أحدث منتجاتهم الجديدة، بما فيهم الأعضاء في جمعية صانعي اليخوت الفاخرة العالمية، ومنهم لورسن وأوشيانكو، فضلاً عن شركات بارزة مثل أزيموت وكرانشي لليخوت وفيريتي وجلف كرافت وبرينسيس لليخوت.

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