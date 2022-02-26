«معرض العقارات الدولي» يستقطب 600 مستثمر عالمي

المصدر: دبي - البيان

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يشارك وفد كبير من 600 مستثمر عقاري عالمي في فعاليات «معرض العقارات الدولي» الذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس بهدف استكشاف الفرص الجديدة للاستثمار العقاري، حيث سيمكث المستثمرون لمدة 10 أيام في الإمارات وفق برنامج زيارات واجتماعات مكثّفة.

ويأتي الوفد الذي يضم مجموعة من كبار المستثمرين العالميين من أصحاب الملاءات المالية المرتفعة من أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، وهو ما سيمثل إضافة نوعية لزوار المعرض العالمي، ويعزز فرص المبيعات لشركات التطوير المشاركة بالمعرض.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض العقارات الدولي 2022: يمثل الاستثمار العقاري أحد أهم الركائز الاقتصادية لإمارة دبي والدولة عموماً.

ويعمل المعرض على استنباط حلول متفردة لدعم هذا القطاع الحيوي في الوقت الراهن. ويمثل هذا الحدث العقاري انطلاقة جديدة لجذب المزيد من المستثمرين من كل أنحاء العالم، وإتاحة فرص متميزة لمطوري العقارات المشاركين.

وأضاف: زيارة وفد يتألف من 600 من كبار المستثمرين العقاريين العالميين إلى المعرض ومكوثهم في دبي لمدة 10 أيام فرصة كبيرة لضخ المزيد من الاستثمارات العقارية المحتملة في دبي ودعم انتعاش السوق على المديين القصير والبعيد.

ونرحب بكبار المطورين العقاريين من الإمارات والمنطقة للمشاركة في المعرض لاستعراض فرصهم للاستثمار العقاري أمام كبار المستثمرين العالميين، بجانب تبادل المعرفة والخبرات لدعم السوق العقاري والقطاعات الحيوية ذات الصلة بشكل عام.

مبادرة

ويقدم «معرض العقارات الدولي» كذلك مبادرة «استثمر في عقارات دبي»، أبرز مبادرات دائرة الأراضي والأملاك في دبي للترويج العقاري. وستكشف المبادرة عن ميزات تفاعلية غير مسبوقة خلال المعرض لتوفير تجربة استثنائية لمجتمع العقارات العالمي.

وتطمح المبادرة لأن تكون أفضل وجهة لصناعة العقارات في إمارة دبي، باستخدام أحدث التقنيات الافتراضية بالاعتماد على منصة رقمية ستعمل على تحديث الواقع الحقيقي وصناعة العقارات في دبي، حيث من شأن هذه المبادرة أن تؤدي إلى زيادة الفرص التجارية الواسعة لسوق العقارات في دبي، بالتزامن مع معرض العقارات الدولي.

رفع الوعي العقاري

يعمل «معرض العقارات الدولي» على رفع الوعي العقاري من خلال تنظيم ورش عمل يحضرها الوسطاء والوكلاء العقاريون وكل من له علاقة بالسوق العقاري للاطلاع على أحدث التوجهات في الأسواق العقارية في المنطقة والعالم، والتعرف على ملامح السوق العقاري وكيفية العمل على زيادة الاستثمارات وتعزيز حلول البيع وخدمات ما بعد البيع وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

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