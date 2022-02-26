«دراجون أويل» تستثمر 7.35 مليارات باستحواذات عالمية

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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أكد المهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل» أن مخططات الشركة تستهدف توفير 2 مليار دولار (7.35 مليارات درهم) لتنفيذ استحواذات بعدد من الدول شرط الحصول على فرص استثمارية واعدة وذات جدوى اقتصادية.

وأكد أن الملاءة المالية للشركة قوية ولا توجد أي ديون مستحقة على الشركة، كما أن الشركة يمكنها في أي وقت تدبير السيولة من البنوك في ظل ربحيتها والكفاءة المالية التي تتسم بها.

وشدد الجروان على أن شركة «دراجون أويل»، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، جاهزة للطرح العام والإدراج في أسواق الأسهم المحلية، وأنها تنتظر الضوء الأخضر من حكومة دبي لتنفيذ عملية الطرح إذا ما كان هناك قرار حكومي بذلك، مؤكداً أن الشركة تحقق أداءً عالمياً وتسجل نمواً من عام لآخر، ما يؤكد أنها ستمثل فرصة استثمارية ممتازة للمستثمرين.

وأشار إلى وجود خطة استراتيجية محددة من قبل مجلس إدارة الشركة لتنويع الإنتاج من النفط والغاز الطبيعي. وسيتم التوجه لإنتاج الغاز متى توافرت الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية.

جاء ذلك على هامش إطلاق «الوصل» (الاسم القديم لدبي)، رسمياً على حقلها الجديد في مصر، حيث شدد الجروان في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» على أن العلاقات الإماراتية المصرية «حميمة» وتتجاوز المصالح الآنية، فهي أعمق من «أخوية». واسم «الوصل» خير ما يعبر عنها لما يحمله من تواصل واتصال.

كانت «دراجون أويل» أعلنت أخيراً عن كشف نفطي جديد لها في خليج السويس بمصر، وتبلغ الاحتياطات المقدرة للكشف نحو 100 مليون برميل، ويعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس في 20 عاماً. والحقل الجديد هو أول اكتشاف للشركة منذ أن أصبحت لاعباً فاعلاً في قطاع البترول في مصر، بعد أن استحوذت على 100% من أصول شركة «بى بى» البريطانية في امتيازات إنتاج واكتشاف النفط بخليج السويس.

وقال الجروان إن الشركة حققت أداءً رفيعاً خلال السنة المالية الماضية خصوصاً في مصر وتركمانستان، وذلك بغض النظر عن تحديات الجائحة والإغلاقات التي شهدتها بعض الدول التي تعمل فيها الشركة.

وكشف عن استثمار جديد للشركة في مصر خلال العام الحالي تصل قيمته إلى 555 مليون دولار (2.05 مليار درهم)، مشيراً إلى أن الاكتشافات في مصر واعدة، حيث حققت الشركة نتائج جيدة في مصر وحفرت 8 آبار للاستكشاف وكانت جميعها ناجحة. وأكد أن الشركة تستهدف رفع سقف إنتاجها في تركمانستان من 60 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً.

مؤشرات أداء قوي

وأشار الجروان إلى أن العام الماضي كان أكثر من جيد بالنسبة لنشاط الشركة بوجه عام، وفيما يخص مؤشرات أداء الشركة في 2021، ذكر الجروان، أن الشركة تميزت بأداء عالٍ من ناحية الصحة والسلامة، وتحقيق جميع مستهدفات الإنتاج، إضافة إلى الكفاءة المالية الناتجة عن تحسن أسعار النفط والحفاظ على مستويات الإنتاج.

وحول نشاط الشركة خلال جائحة «كوفيد 19» قال الجروان: لم تتأثر أعمال الشركة ولم يحدث توقف للعمليات رغم أن 2020 كانت سنة قاسية على الشركات العالمية، ولكن «دراجون أويل» تمكنت من مواصلة العمل ومواجهة التحديات عبر تنفيذ خطة لتقليص وترشيد النفقات بنسبة بلغت 35% من الميزانية السنوية، ما مكن الشركة من توفير 500 مليون دولار من الميزانية عبر 3 مراحل خلال العام.

استحواذات

وأكد أن «دراجون أويل» دائماً ما تدرس وتقيّم جميع الفرص المتاحة لتحديد الأولويات، وهناك فرص واعدة في دول شمال أفريقيا خصوصاً في مصر والجزائر إلى جانب أمريكا الجنوبية وروسيا، وهناك خطط جديدة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل، لافتاً إلى أن الشركة تركز على زيادة الاستثمار بالاستكشافات في الدول التي تعمل بها.

تأثير أسعار النفط

وفيما يخص ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، قال الجروان إن الاستثمارات بتطوير حقول النفط كانت ضعيفة في السنوات الخمس في ظل تراجع أسعار النفط، ما أثر سلباً على الطاقة الإنتاجية للدول النفطية عموماً.

ولكن الأمر تغير الآن مع زيادة فرص النمو الاقتصادي، خصوصاً في دول مثل الهند والبرازيل والصين، ما انعكس على زيادة الطلب على النفط، متوقعاً أن تظل أسعار النفط فوق مستوى 85 دولاراً للبرميل خلال النصف الأول من العام الحالي.

تكريم

وأقامت الشركة حفل تكريم لموظفيها خلال الحدث، مثنية على أدائهم خلال الفترة الماضية، وقالت بدرية أحمد خلفان الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «دراجون أويل»، إن الشركة تمكنت أخيراً من تنفيذ خطط ابتكارية تعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج في مصر لتصبح أول شركة تطبق هذه التقنيات.

أصول

استحوذت «دراجون أويل» قبل عامين على أصول شركة «بي بي» البريطانية في امتياز خليج السويس الذي تتولى «جابكو» تنفيذ العمليات به، وتمكنت الشركة من حفر آبار جديدة في مصر وكانت النتائج إيجابية جداً وتسعى إلى رفع كميات الإنتاج اليومي هناك.

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