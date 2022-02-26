دار الأركان تكشف عن «W رزيدنسز دبي - داون تاون»

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت «دار الأركان»، الشركة العقارية السعودية، عن مشروعها الجديد «W رزيدنسز دبي - داون تاون» في قلب مدينة دبي. ويمثل المشروع أول وحدات سكنية مستقلة في العالم تحمل علامة أنماط الحياة «W للفنادق».

وستتولى «ماريوت الدولية» إدارة المشروع. وتسير أعمال الإنشاء حالياً على قدم وساق ومن المتوقع استكماله في ديسمبر 2025. وقال زياد الشعار، نائب رئيس مجلس الإدارة في دار الأركان للتطوير العقاري: المشروع هو ثالث مشاريع «دار الأركان» في دبي. ويضم البرج الجديد وحدات سكنية عددها 384 وحدة .

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