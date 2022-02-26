غرفة عجمان تبحث التعاون الاقتصادي مع فنزويلا

المصدر: عجمان - (البيان)

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زار وفد اقتصادي من فنزويلا غرفة عجمان بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية واستعراض الفرص الاستثمارية والتعاون لزيادة حجم التجارة بين البلدين.

استقبل الوفد المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وترأس وفد فنزويلا سمير الأطرش سفير فنزويلا لدى الدولة وضم ألكسندر مندوزا رئيس غرفة التجارة الفنزويلية للتصدير و يان كارلوس بيرنيا نائب رئيس الغرفة الفنزويلية.

وحضر اللقاء بمقر غرفة عجمان، عبدالله المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان.

وأشاد المويجعي بالعلاقات بين البلدين، مؤكداً أن غرفة عجمان تسعى إلى تعزيز تعاونها الدولي ومد جسور التعاون الاقتصادي مع كافة الدول بهدف الترويج للفرص الاستثمارية التي يمتلكها اقتصاد إمارة عجمان في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والعقارية والبناء والتشييد وغيرها من القطاعات.

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