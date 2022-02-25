أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني تعلن عن برنامج لتسريع نمو أعمال الشركات الناشئة عبر الإنترنت في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، إطلاق برنامج يهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي تتطلع إلى تنمية أعمالها الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن شأن برنامج Startups Go Online أن يمنح الشركات الناشئة خدمات وأدوات وموارد بشكل مجاني أو بأسعار مخفضة للمساعدة في تبسيط وتسريع عملية توسيع أعمالها في الاقتصاد الرقمي في يومنا الحالي.

وفي إطار البرنامج، تقدم أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني دعماً شهرياً مجانياً لإدارة الحساب، وفوائد مصرفية مخفضة، وخصماً بنسبة 50% على خدمة أقساط أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني ومدير حساب خاص لإدارة تتبّع عملية الإعداد السريع، بما في ذلك إرشادات الدخول إلى السوق وحلقتان تدريبيتان مباشرتان عبر الإنترنت. ويقوم البرنامج أيضاً بتمديد منافع أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني كجزء من AWS Activate، مما يزوّد الشركات الناشئة المؤهلة التي تختار الانتساب إلى البرنامج بأدوات الحوسبة السحابية بما في ذلك أرصدة AWS Credits وأرصدة الدعم Credits AWS Support لمساعدتها بسرعة على الانطلاق على AWS وتنمية أعمالها.

وجاء الإعلان عن البرنامج الجديد في مؤتمر «ستيب 2022» بدبي. وقال بيتر جورج، الرئيس التنفيذي لأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني: في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، يشكّل تمكين الشركات الناشئة في جميع أنحاء المنطقة جزءاً أساسياً من مهمتنا وثقافتنا. ويمثل هذا البرنامج الجديد خطوة جديدة في إطار التزامنا المستمر بدعم الشركات من مختلف الأحجام من خلال تجارب دفع بسيطة وبأسعار مدروسة التكلفة وموثوقة عبر الإنترنت. ونحن على ثقة بأن برنامج «Startups Go Online» سيساعد الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تنمية أعمالها بنجاح عبر الإنترنت.

ونظراً للإمكانات التي توفرها مساحة الدفع الرقمية للشركات الناشئة والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ألقى محمد امتياز، رئيس تطوير الأعمال في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، كلمة في اليوم الأول من مؤتمر «ستيب»، حملت عنوان: «لتحقيق المساواة بين التجار – المدفوعات الرقمية هي المعادل الأكبر».

وقال محمد امتياز: «من إرسال روابط الدفع عبر الرسائل النصية، إلى إضافة بوابة دفع آمنة إلى موقع الإنترنت، تسمح المدفوعات الرقمية للتجار ببيع منتجاتهم للعملاء في أي وقت وفي أي مكان في العالم. ومن خلال الشراكة مع مزود خدمة الدفع المناسب، يمكن للشركات الناشئة تعزيز نطاق وصولها إلى السوق، وتخصيص خيارات الدفع بناءً على تفضيلات العملاء، مع الإضاءة على معلومات مفصّلة والوصول إلى بيانات قيمة، والاستمتاع بتجربة إعداد وتكامل بسيطة، وكل ذلك مع الحد من التكاليف وضمان عائد الاستثمار لنمو أعمالهم التجارية عبر الإنترنت».

وشارك امتياز أيضاً في ورشة عمل تفاعلية نظمتها «سكاليتي»، وهي أحد شركاء أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، في مؤتمر «ستيب»، حيث شارك أفضل الممارسات مع الشركات الناشئة وتحدث عن اختيار حلول الدفع المناسبة، والمصممة خصيصاً لعادات واتجاهات الشراء لدى الجمهور عبر الإنترنت.

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