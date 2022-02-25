خلدون المبارك يرأس وفد «مبادلة» في زيارة متجر «آبل» بجزيرة الماريه

المصدر: أبوظبي- البيان

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رحبت جزيرة الماريه، وجهة الحياة العصرية والأعمال في أبوظبي، بتدشين متجر «آبل» الجديد في الغاليريا. وترأس خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «مبادلة» للاستثمار وفد القيادة العليا للشركة ضمن جولة في جزيرة الماريه، لمشاهدة النمو الكبير الذي يشهده الموقع، والاطلاع على مجموعة العروض الواسعة المتاحة الآن والتطورات القادمة.

ويُعد متجر «آبل» الجديد في الغاليريا، رابع متجر للشركة يتم افتتاحه في الإمارات. وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة «مبادلة» للاستثمار: يسرنا افتتاح متجر آبل الجديد في جزيرة الماريه .

حيث سيعزز قيمة العروض العالمية في هذه الجزيرة التي تجاوزت التوقعات بالفعل، من خلال نموها الهائل على مدار العقد الماضي. ويؤكد افتتاح متجر «آبل» الجديد فيها على ذلك، كما أنها شهادة على نهجنا المستقبلي، واستكمال لمجموعة العروض المتنوعة التي تقدمها جزيرة الماريه لشركات التكنولوجيا والشركات العالمية التي عبرت عن اهتمامها المتزايد بتأكيد حضورها في المنطقة«.

وقال ديفيد روبنسون، الرئيس التنفيذي لشركة الماريه للتجزئة: ملتزمون بتوفير بيئة إيجابية ونشطة للزائرين، ونتطلع إلى الترحيب بالمتاجر والعروض الإضافية في كل من الغاليريا وجزيرة الماريه. ونرحب بمتجر علامة(آبل) التكنولوجية العالمية، ونؤكد على سعينا الدائم لبناء شراكات متميزة في تقديم خدمات التسوق والطعام والترفيه المتميزة لضيوفنا، وابتكار تجارب استثنائية يستمتع بها أفراد المجتمع من مختلف الفئات.

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