مؤتمر الثروة المعدنية بالفجيرة منصة لتعزيز التعاون

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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اختتم المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له فعالياته، مستقطبا 2000 زائر في يومه الختامي. واستمرت الفعاليات لمدة ثلاثة أيام تحت شعار «الموارد المعدنية حجر الأساس في التنمية الوطنية».

واستقطبت الفعاليات 700 شخصية عالمية من وزراء ومسؤولين وخبراء وباحثين في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية. وشهد المؤتمر عرض 45 ورقة عمل مختلفة.

مذكرة تفاهم

ووقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع هيئة المسوحات الجيولوجية البريطانية التابعة لمجلس بحوث البيئة الطبيعية في المملكة المتحدة، في إطار تعزيز التعاون التقني في مجال علوم الأرض، وتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات في هذا المجال الحيوي، وذلك على هامش المشاركة في المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية.

تبادل المعلومات

وقع المذكرة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والدكتورة كارين هانغوج مدير هيئة المسوحات الجيولوجية البريطانية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، وبموجبها يتعاون الطرفان في تبادل المعلومات التنظيمية المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي للمسوحات الجيولوجية، والتشارك في إعداد الأطروحات الأكاديمية والبحوث والتعاون الأكاديمي ذي العلاقة بعلوم الأرض، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية التي بدأت منذ تنفيذ مشاريع المسح الجيولوجي المشترك بين الجانبين عام 2012.

كما بحث وفد فنلندي فرص التعاون في مجالات الابتكار والاستثمار مع الفجيرة للموارد الطبيعية خلال لقاء المهندس محمد الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية والمهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة وعدد من المسؤولين، وجاءت زيارة الوفد للإمارة للمشاركة في أعمال المؤتمر. وقال الأفخم إن تنظيم المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود والخطط الموضوعة بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الفجيرة لجعل إمارة الفجيرة مركزاً للاستثمار التعديني في المنطقة والعالم.

توصيات

أوصى المؤتمر بالعمل على إشراك الشباب بشكل أكثر فعالية في قطاع التعدين، دعوة الشركات التعدينية لاستخدام الابتكارات التكنولوجية الحديثة في المشاريع التعدينية، العمل على زيادة الفرص الاستثمارية التعدينية القائمة على معادن الطاقة النظيفة، تحديث وتطوير القوانين والتشريعات التعدينية، بما يتماشى مع المتغيرات.

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