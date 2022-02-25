حملة «دبي للتسوق» تنعش متاجر الذهب

المصدر: دبي - البيان

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نجحت الحملة الترويجية التي أطلقتها مجموعة دبي للذهب والمجوهرات خلال الدورة 27 لمهرجان دبي للتسوق في إدخال الفرحة إلى قلوب 100 رابح من المتسوقين المحظوظين ممن فازوا بنحو 25 كيلوغراماً من الذهب، كما أسهمت في انعاش مبيعات الذهب والمجوهرات مع ارتفاع أعداد المرتادين 28%. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يلعب المهرجان دوراً رئيساً في دعم أهداف التنمية الاقتصادية والسياحية في دبي».

وقال توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: «تحول «دبي للتسوق»، ليصبح احتفالاً سنوياً مميزاً يجمع ملايين الأشخاص، لم يكن المهرجان هذا العام الأكبر والأفضل فحسب، لكنه أظهر لنا أيضاً روح الإبداع لدى دبي، ودورها وجهة للتسوق والبيع بالتجزئة للذهب والمجوهرات».

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