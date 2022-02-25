الناقلات الإماراتية تعلق رحلاتها إلى أوكرانيا

المصدر: دبي - البيان

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علقت الناقلات الإماراتية، أمس، رحلاتها إلى أوكرانيا وقررت عدم استخدام مجالها الجوي؛ استجابةً لأحدث الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات «نراقب تطورات الوضع عن كثب، وسوف نتخذ الإجراءات الضرورية إذا لزم الأمر، كما نؤكد أن سلامة ركابنا وموظفينا وعملياتنا تبقى دوماً على رأس أولوياتنا».

فيما قال متحدث باسم «فلاي دبي»، إن الناقلة علقت رحلاتها بين دبي وأوكرانيا مؤقتاً حتى 8 مارس المقبل، و«سنتواصل مع مسافرينا بخصوص خيارات إعادة قيمة التذكرة وإعادة الحجز الخاصة بهم».

فيما أكد متحدث باسم «الاتحاد للطيران» أن رحلات الناقلة إلى العاصمة الروسية موسكو مستمرة ولم يتم تعليقها. وأضاف أن «الاتحاد» تسيّر رحلة يومياً إلى موسكو، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الناقلة ليس لديها أي رحلات إلى أوكرانيا.

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