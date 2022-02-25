الأسواق المحلية تقتفي أثر هبوط الأسواق العالمية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، مقتفية أثر تراجعات أسواق المال العربية والعالمية بعدما بدأت العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية، في الوقت الذي ضخّ المستثمرون الأجانب أكثر من 181 مليون درهم لاقتناص الفرص المتاحة مع تراجع الأسعار.

وتماسك سوق أبوظبي مع انخفاضه بنحو طفيف بنسبة 0.3% ليغلق عند 9072 نقطة بضغط رئيس من هبوط أسهم العقار والاستثمار والاتصالات، فيما تراجع سوق دبي بنحو 1.84% ليصل إلى 3274.38 نقطة على وقع انخفاض أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.72 مليار درهم، منها 1.34 مليار في أبوظبي و382.3 مليوناً في دبي. وجرى تداول 438.5 مليون سهم، موزعة بواقع 261 مليوناً في أبوظبي و177.38 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 15834 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 1.26%. ونزل قطاع العقار 3.2%. وهبط قطاع الاستثمار 1.72%. وتراجع قطاع النقل 2.5%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 135 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 47.5 مليوناً. وحقق «دو» الارتفاع الوحيد بنسبة 0.15%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.85%.

سوق أبوظبي

وعزز تماسك سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك. وعلى صعيد قطاع الاستثمار، ارتفع «العالمية القابضة» 0.05%، بينما تراجع «ألفا ظبي» 1.16% و«ملتيبلاي» 1.27% و«إشراق»1.55% و«الواحة كابيتال» 2.48%، وانخفض قطاع العقار، وتراجع قطاع الطاقة.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 254 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 252.4 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» 226.5 مليون درهم. وحقق «أسمنت الخليج» أكبر ارتفاع بنسبة 2%، فيما كان «غذاء القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

انخفاضات

وفق رصد «البيان»، انخفضت بورصة مصر بنسبة 3.63% وبورصة السعودية 1.84% وبورصة البحرين 1.05% وبورصة قطر 0.87%، وبورصة الأردن 0.84% وبورصة الكويت 0.31% ومسقط بنسبة 0.2%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز