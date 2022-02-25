50 % من المعاملات المالية في «أبوظبي الإسلامي» رقمية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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كشف مصرف أبوظبي الإسلامي أن عدد العملاء النشطين رقمياً زاد بنسبة 11% العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، إذ إن 70.7% من عملاء البنك حالياً نشطون رقمياً، ويتم إجراء نحو 50% من المعاملات المالية رقمياً. وأوضح المصرف أنه استثمر بكثافة في المجالات التي تساعد على تحقيق المزيد من النمو في المستقبل، ومن بينها إطلاق منتجات جديدة وتطوير القدرات الرقمية.

ولفت المصرف إلى إطلاق مبادرات رقمية جديدة، من بينها إطلاق «توربو»، أول منصة ومنظومة إسلامية لبيع وشراء وتمويل السيارات في العالم، وإطلاق مبادرة «أموالي»، أول مصرف إسلامي موجه للشباب، فضلاً عن كون المصرف هو الأول بالدولة في توفير خدمات ملائمة لفتح الحسابات عن بُعد عبر نظام التعرف على الوجه المرتبط بالبنية التحتية الحكومية.

خدمات للشباب

وذكر المصرف أنه قام ببناء قطاع الخدمات المصرفية للشباب على مدار العقد الماضي، ولدى المصرف حالياً أكثر من 100 ألف عميل دون سن 24 عاماً، ومن المستهدف توسيع نطاق وصول الشباب إلى المنتجات والخدمات المالية الشخصية والآمنة، بالإضافة إلى تمكينهم من إنشاء ثقافة منضبطة فيما يتعلق بإدارة مواردهم المالية.

وأشار المصرف إلى مواصلته إقامة شراكات قوية مع العديد من المنظمات المحلية والدولية، إذ يواصل دعمه للموردين المحليين ومنحهم الأولوية، حيث يذهب أكثر من 60% من إنفاق المشتريات نحو الشركات الإماراتية.

ويعمل لدى «أبوظبي الإسلامي» 1852 موظفاً، ويمتلك واحدة من أكبر الشبكات والأصول الخدمية في الدولة مع 60 فرعاً و520 جهاز صراف آلياً يخدم أكثر من مليون عميل، بينما على الصعيد الدولي يوجد المصرف في 6 أسواق استراتيجية في كل من مصر والسعودية والمملكة المتحدة وقطر والسودان والعراق.

توطين

أوضح مصرف أبوظبي الإسلامي أن عدد الموظفين المواطنين من الإجمالي يصل إلى 40 % بواقع 739 موظفاً، مقابل 1113 موظفاً وافداً، بينما بلغ عدد الموظفين المواطنين المعينين العام الماضي نحو 48 موظفاً مقابل تعيينات لنحو 120 وافداً، مشيراً في الوقت ذاته إلى التزامه بالتنوع بين الجنسين، إذ إن %36 من إجمالي القوى العاملة فيه من السيدات.

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