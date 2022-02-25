إقبال عالمي متزايد على الاستثمار بشركات التقنية الناشئة بدبي

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

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أكّد مؤسسو شركات تقنية ناشئة وجود رغبة قوية لدى المستثمرين العالميين للاستثمار في الكثير من الشركات الناشئة بدبي أكثر من أي وقت مضى، وذلك بفضل النضوج الكبير سوق الشركات الناشئة في دبي، مشيرين إلى أن الإمارة متقدمة على غيرها من أسواق المنطقة من حيث جاهزية البنية التحتية والقانونية والتقنية اللازمة لازدهار الشركات الناشئة بخطوات طويلة.

وأضاف الخبراء على هامش مؤتمر ستيب الذي اختتم أعماله أمس أن التسهيلات التي قدمتها حكومة الإمارات ومنها تملك الأجانب بنسبة 100% والإقامة الذهبية ومرونة التشريعات والتسهيلات سهلت كثيراً الاحتفاظ بأصحاب المواهب المتقدمة في قطاع التقنية دون اللجوء إلى التعهيد خارج الدولة.

سيارة ميس

وقال حيدر الزعابي شريك مؤسس في شركة ميس الناشئة للسيارات: إن مؤتمر ستيب وفر منصة مثالية تظهر للعالم مدى نجاح العقليات العربية في التميز والابتكار في شتى المجالات. وأوضح أن الشركة عرضت في «ستيب» سيارة «ميس» الكهربائية على المستثمرين. وهي سيارة تم صنعها بأيد عمانية. وتم إنجاز مرحلة التصميم الأولي للسيارة وهي الآن في مرحلة الهندسة التفصيلية وفحص الأمن والسلامة وشراء المواد الخام، وسيتم تسليم السيارات التي تم حجزها وعددها 350 سيارة خلال العامين المقبلين.

وأضاف أن الشركة تسعى للحصول على تمويل بقيمة 50 مليون درهم لإنجاز السيارة التي بدأ العمل عليها في مسقط في مارس 2019. وقال: نعتقد أن السيارة توفر فرصة استثمارية هي الأولى من نوعها بالمنطقة وتفتح أبواباً جديدة للاقتصاد العربي، من خلال بناء منظومة متكاملة من الصناعات المرتبطة بقطاع السيارات وزيادة القيمة المضافة عبر الاستفادة من المواد الخام المصنعة محلياً وخلق فرص كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويصل تسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في 4 ثوان فقط. ويمكنها قطع مسافة 500 كيلومتر بشحنة واحدة، ويتم العمل على تطوير خدمة الشحن لتزيد المسافة للضعف.

مختبر البستان

وقال عادل سامر في شركة «أهوي» التي أطلقت مؤخراً مختبر «البستان» Orchard للابتكار بمنطقة القوز بدبي لدعم شركات التقنية الناشئة في المنطقة أن دبي تمكنت من ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للابتكار في المنطقة وانطلاق الشركات الناشئة وأنها المكان الأمثل لإطلاق الشركات خصوصاً في ظل العمل عن بعد. وأوضح أن التسهيلات التي قدمتها حكومة الإمارات ومنها تملك الأجانب بنسبة 100% والإقامة الذهبية ومرونة التشريعات والتسهيلات سهلت كثيراً الاحتفاظ بأصحاب المواهب المتقدمة، لافتاً إلى أن جميع مهندسي البرمجيات في الشركة حاصلون على الإقامة الذهبية. وأشار إلى أن أهوي التي تتميز بتوفير برمجيات رائدة في مجال التنقل الذكي تهدف إلى أن تكون دائماً شركة ناشئة لأن ذلك يمنحها قدراً كبيراً من المرونة في اتخاذ القرارات.

وقال إيمانويل إيزنبراندت مؤسس شركة «أوسلو» إن الشركة قامت بتطوير تطبيق «بيت إنشورانس» - وهو أحد مشاريع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (Dtec)، التابع لواحة دبي للسيليكون أن الشركة التي تأسست في يوليو 2020 بدبي وكانت أحد المشاريع الـ10 التي تم اختيارها من بين 700 شركة. وأوضح أن الشركة سعت من خلال مشاركتها في ستيب إلى الحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار بما أنها في المرحلة الأولى «البذرة» وذلك بهدف التوسع في منطقة الخليج العربي ومصر.

وأضاف: «هناك نضوج واضح لسوق الشركات الناشئة في دبي ورغبة أكيدة من المستثمرين العالميين للاستثمار في الكثير من الشركات الناشئة بدبي أكثر من أي وقت مضى . وأفاد أن «بيت إنشورنس» يقدم منتجات التأمين الصحي للحيوانات الأليفة مقابل قسط شهري يبدأ من 50 درهما، لافتاً إلى أن التأمين مقبول في كافة العيادات البيطرية في الإمارات وعددها حوالي 200 عيادة.

وقالت مهرناز خضري مدير المحتوى في شركة «360 فيوز» إن دبي متقدمة على غيرها من أسواق المنطقة من حيث جاهزية البنية التحتية والقانونية والتقنية اللازمة لازدهار الشركات الناشئة بخطوات طويلة، مشيرة إلى أن ستيب يوفر فرصة للتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين والحصول على مواهب جديدة. وأشارت إلى أن الشركة التي تأسست في 2017 نمت بشكل ملحوظ خلال فترة «كورونا» بعد أن تمكنت من الحصول على تمويل وتجاوز المرحلة A التأسيسية من مراحل نمو الشركات. وأضافت أن الشركة التي تقدم محتويات مرئية للمناسبات والأحداث العالمية بزاوية 360 درجة عبر التطبيق الذكي الذي يحمل اسم الشركة، افتتحت مؤخراً مكتباً في هوليوود لتغطية مناسبات السجادة الحمراء وغيرها من الأحداث الكبيرة.

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