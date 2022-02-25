«طلبات» توقع عقد إيجار لمقر إقليمي في «سيتي ووك»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة «ميريكس للاستثمار» المتخصصة في إدارة الأصول اتفاقية إيجار تجاري مع شركة «طلبات»، لموقع مخصص للمقر الإقليمي لـ«طلبات» في الإمارات والمنطقة ضمن سيتي ووك، الوجهة المفتوحة متعددة الاستخدامات في دبي.

وسيمتد مقر «طلبات» الرئيسي الإقليمي على نحو 150 ألف قدم مربعة من المساحات التي تمتاز ببيئة مكتبية مصممة خصيصاً لتلبي احتياجات أكثر من 2000 موظف في ضوء استمرار نمو فريق طلبات. وبموجب الاتفاقية، ستقوم ميريكس بتحويل مبنيين مخصصين للبيع بالتجزئة إلى مساحات مكتبية لتوفر لطلبات بيئة عمل مثالية تتيح للموظفين الاستفادة من الموقع المتميز لسيتي ووك.

وقال شهرام شامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميريكس للاستثمار: يمثل المقرها الإقليمي الجديد لـ"طلبات" في سيتي ووك أحد أكبر عقود إيجار المكاتب المسجلة في دبي عقب (كوفيد19) وفق ما أكدته شركة جي إل إل العقارية. ويقع المبنى الأول بجوار فندق لافيل عند مفترق شارع الصفا وشارع الملتقى، بينما يقع الثاني مقابل ذا سكوير ويوفر إطلالات على برج خليفة وأفق دبي العمراني.

ويشكل المركز التجاري المغلق في سيتي ووك حلقة ربط بين المبنيين، مما يسهل على موظفي «طلبات» عملية التنقل بين المكاتب ويوفر لهم خيارات متنوعة من المتاجر والمطاعم على مقربة منهم. ومن المقرر تسليم التجهيزات الداخلية للمبنى الأول بحلول الربع الثالث 2022، بينما سيتم تسليم المبنى الثاني في الربع الأول 2023، على أن ينتقل الموظفون في الربع الرابع 2022 والربع الثالث 2023 على التوالي.

وقال توماسو رودريغيز، الرئيس التنفيذي لشركة طلبات: حالياً، يتوزع موظفونا في أماكن متفرقة ضمن المبنى الذي نشغله، ونطمح من خلال مكاتبنا الجديدة إلى توفير مساحات مكتبية تسهم في تقريب فرقنا من بعضها البعض. ‏

ويشكل المقر الرئيسي لـ«طلبات» إضافة نوعية إلى قائمة المستأجرين في سيتي ووك، حيث أنشأ العديد من الشركات، مثل «فام العقارية،» و«إيدج ريالتي،» و«عبد الله القرق للاستثمارات العالمية»، و«B8 architecture» مكاتب لها.

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