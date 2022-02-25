حاضنة الأعمال in5 تطلق منصة متخصصة للمستثمرين

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت حاضنة الأعمال in5، التابعة لمجموعة تيكوم، والمتخصصة في تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والتصميم والإعلام، توسيع خدماتها، عبر إطلاق منصة جديدة متخصصة للمستثمرين، هي الأولى من نوعها بالمنطقة، تجمع المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء في مكان واحد، ضمن مركز in5 للتكنولوجيا، في مدينة دبي للإنترنت.

وتوفر المنصة الدائمة، إمكانية التواصل المباشرة بين الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الحاضنة، في مختلف مراحل نموهم من جهة، ومختلف أنواع المستثمرين في الشركات الناشئة وريادة الأعمال، بمن فيهم المستثمرين المستقلين وصناديق رأس المال الجريء من جهة أخرى، ما يعزز فرص الشراكات، ويدعم نمو الشركات وتوسعها انطلاقاً من دبي، ما يرسخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً للاستثمار وريادة الأعمال.

جاء الإعلان خلال مشاركة حاضنة الأعمال الرائدة في مؤتمر «ستيب 2022»، الذي يعدّ أبرز فعالية إقليمية متخصصة بمجالات التكنولوجيا، وتم تنظيمه بالشراكة الاستراتيجية مع مدينة دبي للإنترنت.

وقال ماجد السويدي المدير العام لمدينة دبي للإعلام: نجحت دبي على مدى الأعوام العشرين الماضية، في إنشاء وترسيخ بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للنمو في مختلف القطاعات، وبرزت وجهةً جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وقد ساهمت حاضنة الأعمال in5، بدور هام في تعزيز هذه البيئة خلال العقد الماضي، وذلك عبر احتضان أكثر من 500 شركة ناشئة، ومساعدتهم في الوصول إلى المستثمرين، وجمع تمويلات بلغت 1.4 مليار درهم. وأضاف: لطالما كان تسهيل الوصول إلى التمويل جزءاً لا يتجزأ من خدماتنا، وهو ما مكّن شركاتنا الناشئة من جمع تمويلات قياسية، والنمو والتوسع إقليمياً، وحتى عالمياً، ولضمان استدامة هذه المنظومة، قررنا تعزيز وجود المستثمرين معنا في الحاضنة، وتوفير منصة دائمة لهم، للتواصل بشكل يومي مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال، واقتناص الفرص المتاحة، وخصوصاً أن رأس المال الجريء، والاستثمار في الشركات الناشئة، يشهد نمواً كبيراً إقليمياً وعالمياً.

مظلة جامعة

وتعدّ المنصة الأولى من نوعها في المنطقة، وتشكل مظلة جامعة للعدد المتزايد من المستثمرين الراغبين باستكشاف الفرص الكامنة لدى نخبة من الشركات الناشئة، لا سيما مع قدرته على تلبية تطلعاتهم، حيث تقع المنصة ضمن مركز الحاضنة المتخصص في التكنولوجيا في مدينة دبي للإنترنت، حيث من المتوقع أن يسهم الموقع الاستراتيجي، في ضمان وصول المستثمرين المباشر إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة، ويعزز بدوره من فرص التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل عبر طيف من الأنشطة، وورشات العمل، لمشاركة الخبرات والتجارب لتحفيز النمو والابتكار.

فعاليات وورش

وتوفر المنصة مساحات متنوعة ومرنة للمستثمرين المستقلين، وصناديق رأس المال الجريء، على حدٍ سواء، وتضم مرافق وغرف اجتماعات مجهزة بالكامل، كما تضم المنصة شاشات تفاعلية، تظهر بيانات حول سلاسل التمويل، وآخر الصفقات، بالإضافة إلى ابتكارات الشركات الناشئة الباحثة عن فرص للنمو، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشركات المليارية المحتملة.

وتنظم الحاضنة بشكل مستمر، سلسلة من الفعاليات وورش العمل والبرامج التدريبية، يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، ويمكن لرواد الأعمال والمستثمرين، المشاركة فيها.

«مسار البداية»

وتشارك in5 خبرتها الممتدة لنحو عقد من الزمن، كواحدة من أبرز حاضنات الأعمال الرائدة بالمنطقة، وخلال «ستيب» 2022، تشارك الحاضنة كشريك رئيس لمنصة «مسار البداية»، حيث تسلط الضوء على 10 شركات تقنية ناشئة، بما في ذلك الشركة المتخصصة بتقنية الصناعات الغذائية (Grubtech)، وتطبيق البرمجيات كخدمة، والقائم على السحابية بدون كود (Beezr)، بالإضافة إلى منصة أخذ العينات الرقمية الحديثة (Hamples). وهناك جلسات استشارية فردية يقدمها خبراء الصناعة، عبر فعالية «ركن الإرشاد والاستشارات».

نجاحات

منذ إطلاقها، حرصت الحاضنة على تمكين الشركات الناشئة من التطور والنمو، وانطلق منها مجموعة كبيرة من الشركات الناشئة البارزة، فقد تمكنت منصة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، من جمع ما يقرب من 485 مليون درهم إماراتي في العام الماضي، وتعمل الآن مع علامات تجارية رائدة في مجال البيع بالتجزئة، مثل أديداس وإيكيا وشي إن. كما جمعت شركة آيوا للتجارة الإلكترونية للنظارات الشمسية، التي حصلت على 77 مليون درهم من إجمالي التمويل، عدداً كبيراً من المتابعين.

وهناك أيضا شركة التكنولوجيا الزراعية الناشئة «ديزرت كنترول»، التي نجحت في جمع ما يقرب من 85 مليون درهم. كما جمعت (GrubTech) 13 مليون دولار عند وصولها للمرحلة A، وفقاً لسلسلة التمويل المتعارف عليها عالمياً. وجمعت منصة الاشتراك في السيارات (Invygo)، أكثر من 15 مليون درهم، عبر مختلف المراحل، في حين نجحت شركة (FinTech Ziina) الناشئة، في جمع أكثر من 31 مليون درهم.

وتهدف حاضنة الأعمال in5، إلى تعزيز مناخ الاستثمار، من خلال تسهيل وصول المستثمرين إلى الشركات الناشئة الرائدة. ووفقاً لهذا التوجه، حققت الشركات الناشئة ضمن الحاضنة نهاية 2021 استثمارات تجاوزت 1.4 مليار درهم .

نشاط

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في السنوات الأخيرة، نشاطاً وإقبالاً متزايد على الاستثمار في شتى المجالات، ما يمهد الطريق لمزيد من فرص التمويل للشركات الناشئة. فوفقاً لمنصة البيانات «ماغنيت»، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمويلاً وصلت قيمته إلى 2.6 مليار دولار في 2021، وهو أعلى مستوى شهدته المنطقة على الإطلاق. وجاءت الإمارات في مقدم الدول الجاذبة للاستثمار، حيث استحوذت الشركات الناشئة على 45 % من إجمالي التمويل الذي تم جمعه في جميع أنحاء المنطقة في عام 2021.

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