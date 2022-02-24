«بي تي تي» التايلاندية تفتتح مكتب تداول في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

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عزز سوق أبوظبي العالمي مكانته مركزاً لتداول السلع مع تأسيس عدة مكاتب تجارية جديدة.

وافتتح رئيس مجلس إدارة شركة «بي تي تي» المكتب التجاري الجديد، حيث قدم إلى أبوظبي ليشهد تأسيس المكتب مع ممثلي شركة أدنوك وبورصة أبوظبي للعقود الآجلة وسوق أبوظبي العالمية.

وتعتبر «بي تي تي» أكبر شركة في تايلاند والشركة التايلاندية الوحيدة المسجلة في فورتشن غلوبال 500.

وأصبحت «بي تي تي» جزءاً من مجتمع تداول الطاقة في سوق أبوظبي العالمي، مع شركات أدنوك للتجارة العالمية وأدنوك للتجارة التي بدأت عمليات التداول في عام 2020 وبورصة أبوظبي للعقود الآجلة التي أطلقت عقود مربان الآجلة في مارس 2021.

كما عزز افتتاح مكاتب تداول شركة ريلاينس إندستريز في أكتوبر 2021 مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز رائد لتداول السلع في الشرق الأوسط.

وترتبط شركة «بي تي تي» بعلاقات شراكة راسخة مع شركة أدنوك وهي أحد الأطراف المؤسسة لبورصة أبوظبي للعقود الآجلة، التي أطلقت عقود مربان الآجلة وهي شريكة في مناطق الامتياز البحرية 1 و2 و3 لشركة أدنوك، جنباً إلى جنب مع إيني للاستكشاف والإنتاج في الخارج.

وتعتبر «بي تي تي» بمثابة إضافة مميزة لنظام التداول في سوق أبوظبي العالمي.. وقد أدى تطوير سوق أبوظبي العالمي كمركز تجاري عالمي إلى طفرة في الصناعة، كونه أصبح موطناً للعديد من الشركات التجارية الكبرى، بما في ذلك ريلاينس أندستريز وبورصة أبوظبي للعقود الآجلة بالإضافة إلى شركات أدنوك للتجارة.

وتقدم سوق أبوظبي العالمي للشركات التجارة مجتمعاً صناعياً ديناميكياً وبنية تحتية آمنة وبيئة مرخصة وموقعاً استراتيجياً للتداول في الأسواق العالمية.

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