1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 327 مبايعة بقيمة 751.02 مليون درهم، منها 63 مبايعة للأراضي بقيمة 208.66 ملايين درهم و264 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 542.36 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة أم الشيف، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة أم الشيف.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 42 مليون درهم بمنطقة القصيص الصناعية الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الثالثة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 346.03 مليون درهم، منها 8 رهون أراضٍ بقيمة 106.35 ملايين درهم، و53 رهن فلل وشقق بقيمة 239.68 مليون درهم، أهمها بمنطقة منخول بقيمة 100 مليون درهم، ورهن في منطقة المركاض بقيمة 99 مليون درهم. وتم تسجيل 13 هبة بقيمة 217.59 مليون درهم، أهمها بمنطقة عود ميثا بقيمة 150 مليون درهم، وأخرى في منطقة ورسان الأولى بقيمة 40 مليون درهم.

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