سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة أستانا الدولية يتفقان على تعزيز التعاون المشترك

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة أستانا الدولية اجتماع المسؤولين الرسميين من السوقين الماليين بهدف بحث سُبل التعاون المشترك بينهما وتحديد الخطوات الفورية القادمة نحو ترجمة مستهدفات مذكرة التفاهم المبرمة في أكتوبر 2021.

وينشد كلا الطرفين تعزيز أواصر الترابط بين أعضاء التداول في كلا السوقين باعتبار ذلك أولوية رئيسية، مما سيدعم الجهود المشتركة المبذولة نحو تعزيز التدفقات الاستثمارية ورفع مستويات السيولة. كما يعزمان اتخاذ خطوات جادة لتعزيز سُبل التعاون المشترك هدفاً إلى تمكين الوسطاء من الاستثمار في السوق، وبالتالي دعم الوسطاء في كلا السوقين.

ويبحث الطرفان إمكانية تحقيق الربط بين مركزي إيداع الأوراق المالية لكليهما بسلاسة تامة من أجل دعم عمليات الإدراج المزدوج المحتملة في الصناديق الاستثمارية المتداولة وغيرها من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. فضلاً عن ذلك، ستنضوي تحت مظلة التعاون بينهما المنتجات المتداولة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والتي تكتسب أهميةً خاصةً لدى السوقين.

وستشمل مجالات التعاون الأخرى، على الأجل الطويل، فرص تطوير سوق حلول التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا البنية التحتية للأسواق، هذا بجانب رفع وعي المستثمرين وفرص انتداب الكوادر العاملة والموظفين بينهما.

وقال رينات بيكتوروف، الرئيس التنفيذي لبورصة أستانا الدولية: نواصل جهودنا المبذولة في تطوير إمكاناتنا الدولية وتوسيع نطاق علاقاتنا مع أبرز الأطراف الفاعلة في السوق، مما أدى إلى تحقيق طفرة كبيرة وتطور مذهل في منظومة بورصة أستانا الدولية. وبرأيي، إن التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية سيمكننا من تطوير ورفع كفاءة البورصة بجانب إتاحة الفرصة أمام المتداولين من كلا الطرفين للوصول إلى السوقين الماليين، وبالتالي المساهمة في تطوير العلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين.

وقال سعيد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: يشكل تعزيز التعاون مع البورصات في الأسواق المالية الدولية ركيزة أساسية ضمن استراتيجية ADX One، التي أطلقناها خلال العام الماضي، هدفاً إلى رفع كفاءة السوق المالي وزيادة القيمة السوقية للشركات المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ولطالما نتبع منهجية فعّالة لتطبيق أفضل الممارسات الدولية وترسيخ مكانة سوق أبوظبي المالي كوجهة استثمارية جاذبة لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في جميع أنحاء العالم. وانطلاقاً من شراكتنا مع بورصة أستانا الدولية، فإننا نأمل تزويد المستثمرين بآفاق جديدة من الفرص وبالتالي تعزيز مستويات السيولة بالسوقين الماليين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز