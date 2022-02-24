«غرفة الشارقة» تحتفي بـ 11 فائزاً بالدورة 2020- 2021 من جائزة التميز

المصدر: الشارقة- البيان

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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، احتفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال حفل رسمي أقيم في مقر الغرفة، بـ 11 فائزاً بالدورة 2020/ 2021 لجائزة الشارقة للتميز، بفئاتها التسع.

وشهد فعاليات الحفل، عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، وحضره خالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً وثائقياً عن جائزة الشارقة للتميز، التي تحتفي هذا العام بمرور 30 عاماً على إطلاقها. وسلّط العرض الضوء على هويتها وأهدافها وفئاتها التسعة، وآليات عملها، ومراحل الترويج والتقييم والتحكيم، وصولاً إلى إعلان نتائجها النهائية.

وقام عبد الله سلطان العويس، بتكريم المؤسسات والأفراد الفائزين بالجائزة، بالإضافة إلى الشركاء والرعاة، وأعضاء لجان التحكيم، وفريق عمل الجائزة، حيث شملت قائمة المنشآت الحاصلة على جائزة الشارقة للتميز دورة 2020/2021، شركة برايت انفايرومنت فرع الشارقة، عن فئة جائزة الشارقة للتميز، وأكاديمية العلوم الشرطية، ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وهيئة مطار الشارقة الدولي، عن فئة جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية.

كما حصدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومدرستنا الثانوية الإنجليزية فرع 1، على جائزة الشارقة الخضراء، أما جائزة الشارقة لرواد الأعمال، فكانت من نصيب خميس بن سالم السويدي، وحامد أحمد الحامد، وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فذهبت إلى صالون ذا بلوند لكجري، وشركة صناعة لتسويق الصناعات الوطنية للتجارة العامة، في حين حصدت جمعية الشارقة التعاونية، جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية.

ترسيخ ثقافة التميز

وتقدم عبد الله العويس بأسمى آيات التقدير والعرفان، إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً أن الغرفة تسترشد في نهجها، برؤى وتوجيهات صاحب السمو، لترسيخ ثقافة التميّز والإبداع والابتكار، في مجتمع الأعمال الخاص في إمارة الشارقة، مستشهداً بقول صاحب السمو:

«النهج المتميز يمثل أحد أهم مرتكزات استمرار مسيرة التنمية ومشروع الشارقة الحضاري، والذي يعتبر قطاع الأعمال شريكاً محورياً بهما»، كما أعرب عن شكر الغرفة وتقديرها، لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تقديراً لرعايته الكريمة، ومتابعة سموه الدائمة للجائزة وتطورها عاماً بعد عام.

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