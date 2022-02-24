مدينة دبي الملاحية تطلق مشروع تحديث بنيتها التحتية

المصدر: البيان

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أعلنت مدينة دبي الملاحية، مركز الأعمال البحرية، والتابعة لـ"دي بي ورلد"، المزود الرائد للخدمات اللوجستية الذكية، عن إطلاق مشروع تحديث بنيتها التحتية، باستثمارات قدرها 140 مليون درهم، في إطار الجهود المستمرة الرامية إلى تعزيز إمكانات دبي الاقتصادية ورفع كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية، تأكيداً على التزام المجموعة الاقتصادية الرائدة بتوفير أرقى خدمات الطرق والمرافق لعملائها، وخدمة مجتمع الأعمال الحديث، وتعزيز قدراتها كمركز ملاحي متعدد الاستخدامات، وترسيخ مكانة دبي كمقصِد بحري عالمي رئيسي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دي بي ورلد: "يأتي إطلاق مشروع تحديث البنية التحتية تأكيداً لالتزامنا بتنمية القطاع البحري في دولة الإمارات، إذ ستسهم هذه المرافق في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي نقدمها لعملائنا. هدفنا أن نقدم نموذج عالمي متطور يراعي مصالح شركائنا ويوفر لهم أفضل بيئات العمل الممكنة".

ومن جهته قال محمد المعلم، نائب الرئيس التنفيذي، لـ"دي بي ورلد": "تأتي هذه الخطوة لدعم رؤية دبي البحرية 2030، وتعزيزاً للصناعة البحرية المحلية وتنظيمها بشكل أفضل، وتكريساً لمكانة دبي كمركز بحري عالمي رائد متعدد القدرات، بتقديم خدماتنا المتكاملة للمجتمع البحري المحلي والإقليمي، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لتأسيس ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية."

وسيتضمن مشروع تحديث البنية التحتية شبكة عميقة للصرف الصحي، وأخرى لتصريف مياه الأمطار، والمدعومة بمحطة ضخ مرتبطة بخزان من الخرسانة المسلحة تحت الأرض، وترتبط بغرفة للتحكم، ومضخات بقوة 300 لتر/ثانية. إضافة إلى شبكات لتوزيع المياه الصالحة للشراب والري ومكافحة الحرائق. كما يشمل المشروع الشامل تمديدات خطوط الاتصالات، وشبكة الطرق.

ويبلغ طول أنابيب شبكة الصرف الصحي 6 كيلومترات، مزودة بقرابة 150 فتحة سطحية وغرف التوصيل. في حين تتضمن محطة ضخ مياه الأمطار على 70 غرفة سطحية و300 فتحة تصريف عبر الشوارع، ويبلغ طولها 8 كيلومترات.

ويتضمن المشروع تزويد شبكتيّ الإطفاء والري بمحطة ضخ مشتركة، تتكون من خزان أرضي بسعة 460 متراً مربعاً لشبكة مكافحة الحرائق، و1,240 متراً مربعاً لشبكة الري. وتضم شبكة مكافحة الحرائق 38 مخرج للمياه، و5.5 كيلومترات من خطوط الأنابيب، ويدعم خزان الري 39 صماماً وخطوط أنابيب بطول 6 كيلومترات. كما يبلغ طول أنابيب شبكة مياه الشرب 6 كيلومترات، في حين أن تمديدات خطوط الاتصالات يصل طولها إلى 10 كيلومترات، ويبلغ الطول الكلي للشوارع وشبكة الطرق 7 كيلومترات.

يُذكر أن مشروع البنية التحتية لمدينة دبي الملاحية سيتكامل مع ميناء راشد الذي يشمل الفندق "كوين اليزابيث 2" و مرافق كل من "بي آند أو ماريناز " المتخصصة في تشغيل مراسي اليخوت والمرافئ الفاخرة، ومنطقة "مارينا كيوبس".

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