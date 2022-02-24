«اتحاد مصارف الإمارات» ينظّم ندوةً افتراضية لمستخدمي نظام سويفت حول آخر تحديث لاعتماد مِعيار «أيزو 20022»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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عقد اتحاد مصارف الإمارات ندوةً افتراضية، بالشراكة مع مكتب «سويفت» في دبي، لجميع أعضاء الاتحاد ولمستخدمي «سويفت» في الإمارات لمناقشة آخر تحديث لتطبيق معيار «أيزو 20022» والذي سيبدأ العمل به في 19 نوفمبر، على أن تلي ذلك فترة 3 سنوات تمهيدية متوازية للانتقال من معايير SWIFT-MT المعمول بها حالياً، والتي تنتهي في نوفمبر 2025.

وفي هذا السياق، تحتاج المؤسسات المالية إلى العمل على خططٍ متكاملة لاعتماد معيار ISO-20022، بما في ذلك جمع المتطلبات، والتصميم عالي المستوى، والميزانية المخصصة، والتدريب، إضافةً إلى خطةٍ متكاملة لتنفيذ الصيغة الجديدة للمراسلات المالية.

وتناول المتحدّثون في الندوة التي استمرّت لـ90 دقيقة تفاصيل الدورات التدريبية المخصصة والمخطط لها لجميع أعضاء الفرق الفنية، والتي تندرج في صلب أعمال مركز التدريب الذي أسسه اتحاد المصارف ومكتب سويفت في دبي ليكون تحت مظلة وإشراف الاتحاد.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة مجموعة مستخدمي «سويفت» في الإمارات: أسعدتنا كثيراً ردود الفعل الإيجابية التي تلقيناها حول الندوة الافتراضية، وهو ما يعكس الدور المحوري الذي يلعبه اتحاد مصارف الإمارات في هذا القطاع إضافة إلى تصميم كافة أعضاء الاتحاد ومستخدمي سويفت في الدولة على تطبيق أرفع المعايير. واستقطبت الندوة 175 مشاركاً، من بينهم منتدبي «سويفت» في كافة المصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، ومسؤولي العمليات التقنية في SWIFT-IT، ومدراء الأقسام وضباط إدارة الأعمال في «سويفت». وأظهرت الندوة أهمية مشاركة المعلومات الصحيحة لنا ولأعضائنا في اتحاد مصارف الإمارات وفي «سويفت»، وضرورة توفير الدعم المطلوب للقطاع المصرفي، مع التوجه المستمر لتعزيز القدرات وتطوير الإمكانيات العملية كي نرتقي وشركاؤنا في سويفت إلى مصافّ الأوائل عالمياً.

وقال أونور أوزان، رئيس شركة «سويفت» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: انتقال عمليات الدفع إلى اعتماد برنامج ISO-20022 بات قريباً جداً. وتمهيداً لانتقال هذا القطاع إلى اعتماد المعيار الجديد، باشرنا بتخطيط وتنفيذ استراتيجيات كفيلة بإنجاح هذا التحوّل، وذلك لتمكين قطاع المدفوعات من الاستفادة للحدّ الأقصى من الجوانب الإيجابية التي يحقّقها اعتماد معيار ISO-20022، كما أنّ آفاقاً جديدة ستُفتح أمام بيانات الدفع، وستتيح المزيد من الفرص مع اعتماد الشفافية والكفاءة، وكذلك مع تطوير مقترحاتٍ جديدة توفّر قيمة مُضافة لجميع العملاء وللأعضاء في سويفت.

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