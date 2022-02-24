الإمارات للشحن الجوي تبحث سبل دعم الصادرات والواردات المكسيكية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت «الإمارات للشحن الجوي» في مقرها الرئيس بدبي وفداً مكسيكياً برئاسة تاتيانا كلوثير وزيرة الاقتصاد المكسيكي ولويس ألفونسو دي ألبا سفير المكسيك لدى دولة الإمارات. وكان في استقبال الوفد نبيل سلطان نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، حيث جرى استعراض سبل دعم الناقلة الصادرات والواردات المكسيكية.

وتشغل «الإمارات للشحن» الجوي حالياً خدمات شحن من وجهتين في المكسيك هما مكسيكو سيتي وجوادالاخارا. وكانت الناقلة بدأت رحلات الشحن إلى مكسيكو سيتي في أبريل 2014 وإلى غوادالاخارا في أكتوبر 2020. وتلعب «الإمارات للشحن الجوي» دوراً مهماً في تسهيل حركة التجارة المكسيكية، فخلال عام 2021، زاد إجمالي ما نقلته إلى البلاد وخارجها (الواردات والصادرات) على 26 ألف طن من البضائع.

وتعد المنتجات سريعة العطب أهم صادرات المكسيك، وشكّل التوت والأفوكادو والمانجو والجاك فروت نسبة كبيرة من حمولات «الإمارات للشحن الجوي» من مكسيكو سيتي وغوادالاخارا خلال عام 2021. واستأثر التوت بنسبة زادت على 10% من إجمالي الصادرات من المكسيك على رحلات «الإمارات للشحن الجوي»، إلى وجهات في الشرق الأوسط وأوروبا.

وتضمن «الإمارات للشحن الجوي» وصول الفواكه والخضروات من المكسيك إلى وجهاتها نضرةً طازجةً من خلال خدمتها «إيميريتس فريش»، ذات المستويات الثلاثة والمصممة خصيصاً للمحافظة على نضارة المواد سريعة العطب أثناء النقل الجوي. وتنقل «الإمارات للشحن الجوي» يومياً ما بين 500- 700 طن من المواد الغذائية على رحلاتها حول العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز