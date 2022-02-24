«اللولو» تقدم أفضل النكهات العالمية في مهرجان عالم المأكولات بدبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت سلسلة «لولو هايبر ماركت» رائدة البيع بالتجزئة في المنطقة، أمس، عن الفعالية التي طال انتظارها، «مهرجان عالم المأكولات» في جميع أنحاء دولة الإمارات، وسيمنح المهرجان فرصة لكل عشاق الطعام والمتسوقين للاستمتاع بتجربة رائعة لاكتشاف أشهى المذاقات العالمية، وستتوافر حزم عروض مذهلة تشمل كل الأصناف في المتاجر، بالإضافة إلى تقديم ماستر كلاس مجانية بواسطة طهاة مشهورين في المنطقة، ويستمر الاحتفال بالنكهات العالمية في جميع متاجر لولو حتى 9 مارس 2022.

وتم افتتاح المهرجان رسمياً بواسطة الشيف هاربال سينغ سوخي، المعروف بلقب رئيس الطهاة في الهند، وشيف جي بي أنجلو الشهير من الفلبين، وشيف منال العالم ملكة المطبخ العربي. وجرى ذلك بحضور سليم أم.أيه مدير مجموعة لولو العالمية، بمشاركة عدد من كبار المديرين في لولو هايبر ماركت سيلكون سنترال مول في واحة دبي للسيلكون.

وقال سليم أم. أيه، مدير مجموعة لولو: «الطعام هو واحد من أهم العناصر الرئيسة التي تحظي بسحر عالمي، ونعتمد عليه جميعاً من أجل الحصول على صحة جيدة، نفخر في متاجر لولو بتوفير أفضل مجموعة من المكونات والمنتجات الغذائية الصحية، اللذيذة والمُغذية والتي لطالما كانت حجر الزاوية في أعمالنا. ويعد مهرجان عالم المأكولات بمثابة تسليط ضوء لشبكة مكاتب توردينا العالمية التي تمتد على نطاق 24 دولة والتي تحرص على توفير أفضل المكونات والمأكولات لتجد طريقها إلى عربات تسوق عملائنا الكرام».

وسيشتمل مهرجان عالم لولو للمأكولات على عروض ضخمة وصفقات مذهلة لتشكيلات واسعة من المنتجات المستوردة من حول العالم وأشهى الأطباق المتنوعة في جميع فروع هايبر ماركت في دولة الإمارات.

صفقات رائعة

وعدا عن الصفقات الرائعة على مجموعة واسعة من أساسيات الطهي والمكونات، سيستمتع عملاء لولو إلى تذوق عينات لذيذة من الأطباق الشهية المُعدة بواسطة أمهر الطهاة المذهلين في المتاجر، واللذين سيقدمون أفضل الأطباق المعروفة من حول العالم في قسم المأكولات الجاهزة، والمخبُوزات وقسم الحلويات في جميع فروع الهايبر ماركت. كما يمكن للمتسوقين اكتشاف المزيد عبر الأكشاك في الفروع والتي تُروج لنكهات عالمية متنوعة مثل مأكولات الشارع، بيت الشواء، أطيب المأكولات العربية، برياني اكسبرس، النكهات الفلبينية، الكيك والبسكويت، الحلويات اللذيذة، المأكولات الأوروبية ونكهات كيرلا.

وسيحظى المهرجان بفعاليات زاخرة من المتعلقة بالمأكولات، أهمها قيام الطهاة العالميين بتقديم دروس متقدمة في الطهي في فروع الهايبر ماركت التالية، كما موضح أدناه:

طهاة مهرة

وسيشارك الطهاة المهرة، والمدونيين والمؤثرين أطباقهم ووصفاتهم المميزة مع العملاء، وسيكون هناك العديد من فعاليات الطهي الجذابة داخل المتاجر: وجبات على الطريق، اطباق جاهزة، مأكولات خالية من السكر، حلويات خالية من الحلوتين.

وقال ناندا كومار، مدير الاتصال والتسويق في المجموعة: «يتمتع مجتمع دولة الإمارات بوفرة من الذواقة المغامرين لاكثر من 200 جنسية من حول العالم متحمسين لاكتشاف نكهات جديدة، ولهذا السبب تنظم لولو مهرجان عالم المأكولات لتقديم نكهات من جميع أرجاء العالم تشمل المأكولات اللذيذة ومجموعة واسعة من المنتجات من مصادر عالمية وبأسعار معقولة».

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