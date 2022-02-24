«زيورخ» توصي بدعم المواهب مالياً ومعنوياً للحفاظ على تنافسية الأعمال

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت زيورخ إنترناشيونال لايف ليمتد، وهي جزء من مجموعة زيورخ للتأمين السويسرية، بالتعاون مع يوجوف، عن نتائج الدراسة التي أجريت حديثاً لاستكشاف السياسات والممارسات التي تتعلق بمزايا الموظفين في الإمارات، حيث قدم الاستبيانان حول «المدخرات في مكان العمل» و«حماية الدخل للموظفين» الذي استطلع كل منها آراء أكثر من 200 صاحب عمل و500 موظف، رؤى قيمة حول حاجة أصحاب العمل في الإمارات إلى التركيز بشكل أكبر على حماية مداخيل الموظفين في المستقبل، لأهميتها في استقطاب المواهب والاحتفاظ بها، بالإضافة إلى ترسيخ النمو المستقبلي والنجاح المستدام لدولة الإمارات.

وكانت حكومة الإمارات قد أطلقت خلال هذا الشهر مجموعة إصلاحات وإجراءات تتعلق بالموظفين وتجعل منها الوجهة المفضلة للأفراد للعمل والحياة، كما وتسهم في استقطاب أصحاب المواهب ذات المستوى العالمي والاحتفاظ بها، من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر توفير نماذج عمل جديدة كساعات العمل المرنة والعمل بدوام جزئي والإجازات الإضافية وغيرها.

وأظهرت الدراسة ضرورة توفير حماية للموظفين وعائلاتهم عند فقدان دخلهم بسبب المرض أو عدم القدرة على العمل بسبب الإعاقة الجزئية أو العجز الدائم أو الوفاة المبكرة، بعد أن صرح 4 من أصل 10 موظفين فقط أن لديهم حماية لفقدان الدخل في حال وفاتهم أو توقفهم عن العمل، وكشف الاستبيان أيضاً أن ما يزيد على نصف أصحاب العمل لديهم صندوق مستقل لمكافآت نهاية الخدمة.

وتؤكد الدراسة التي أجرتها زيورخ، وجود مجموعة من المواهب الديناميكية والقادرة على الوصول إلى العديد من الفرص الوظيفية الواعدة، حيث عمد أكثر من نصف المشاركين إلى تغيير وظائفهم خلال العامين الماضيين، وذلك يؤكد أن الحاجة تبدو ملحة إلى بذل المزيد من الجهود من قبل أصحاب العمل للاستثمار بموظفيهم وتحسين بيئة العمل بهدف الاحتفاظ بهم.

يظهر الاستبيان أن ثلث المشاركين ذكروا أن موضوع التأمين على الحياة قد طرح أثناء التفاوض على حزمة المزايا الوظيفية مع الموظفين المحتملين، ولكن عند الحديث عن مزايا التأمين، يرسل حوالي ربع أصحاب العمل فقط تذكيراً سنوياً لموظفيهم بشأن التأمين على الحياة، ما يدل على ثغرة في التواصل والاتفاق على المزايا، ويلقي الضوء على الفرصة الماثلة أمام المؤسسات والشركات لإظهار التزامهم ورعايتهم للموظفين. وأظهر الاستبيان أن عدداً قليلاً جداً من أصحاب العمل يقدمون المعاشات التقاعدية للموظفين كمزايا، ما يعني أنهم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لحماية المستقبل المالي لموظفيهم. وفيما يتعلق بتقديم الحوافز المالية للتعليم ذكر 6 من أصل 10 من أصحاب العمل أنهم يخططون لتقديم دعم مالي لموظفيهم.

وفي إطار تعليقها على نتائج الدراسة، قالت سوارناليكا فياس، رئيسة قسم التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية للشركات في زيورخ الشرق الأوسط: «يعد مفهوم الاستدامة للقوى العاملة ضرورياً لتحقيق النمو في المستقبل في دولة الإمارات. وقد شهدنا عدداً متزايداً من الحوافز المقدمة على مستوى الاتحاد لجذب أفضل المواهب والكفاءات من حول العالم لتقديم رؤيتهم للمستقبل والمساهمة في الاقتصاد. ويوفر قانون العمل الجديد، الذي يأتي ضمن إطار رؤية الحكومة الإماراتية لتصبح مركزاً عالمياً لجذب المواهب من حول العالم، مرونة أعلى للموظفين وأصحاب العمل. وفي ظل ترسخ وجود المغتربين في الإمارات الذين يخططون باستمرار لمستقبلهم المالي، ستتزايد أهمية المفاوضات والمساومة بين أصحاب العمل والموظفين حول حزمة المزايا كالمعاشات التقاعدية والتأمين على الحياة وغيرها من المزايا المرنة».

من جانبه، قال ساجيف ناير، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة زيورخ لحلول مكان العمل: «بهدف استكمال جهود حكومة الإمارات الطامحة لأن تصبح وجهة عالمية ريادية تستقطب أصحاب المواهب، ينبغي على أصحاب العمل بذل المزيد من الجهود لمنح الموظفين مجموعة مزايا وظيفية مرنة تعزز قدراتهم التنافسية. وتعتبر المزايا كحماية الدخل ومكافأة نهاية الخدمة وحماية الدخل ركائز أساسية تعزز رفاهية الموظف المالية والنفسية والعقلية وتشعرهم بالأمان، ومن الضروري جداً مناقشة المزايا المقدمة خلال مرحلة التوظيف. وتعتبر»الاستقالة الكبيرة Great Resignation «للموظفين بمثابة إنذار لأصحاب العمل ودعوة لمنحهم المزايا المطلوبة، إذ سيبقى الموظف في صميم مستقبل العمل، مهما تقدمت التكنولوجيا وتطورت تقنيات الذكاء الاصطناعي».

أجرت يوجوف الاستبيانين حول «المدخرات في مكان العمل» و«حماية الدخل للموظفين» في نهاية العام 2021، ويتضمن الاستبيان الأول ستة أسئلة والثاني تسعة، طرحت على 203 من أصحاب العمل و502 موظف تتخطى أعمارهم الـ18 عاماً.

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