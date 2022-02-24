ميركاتو يشهد افتتاحات لمتاجر وعلامات تجارية راقية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستقبل ميركاتو مول، أول مركز تسوق بطابع إيطالي والوجهة الأبرز للتسوق والترفيه، السنة الجديدة بافتتاح العديد من العلامات التجارية المميزة والمطاعم الفاخرة حرصاً على ترسيخ مكانته كأفضل وجهة للتسوق لزوار دبي من المقيمين والسياح.

فقد تم أخيراً افتتاح مطعم أريبيان تي هاوس في الطابق الثاني من ميركاتو، إذ يقدم أفضل تجربة طعام من المطبخ الإماراتي التقليدي ويتميز بأجوائه الشرقية الرائعة، عدا عن افتتاح العديد من المتاجر والعلامات التجارية الأخرى المتخصصة بالأزياء مثل سوبر دراي ومركز رويالتي ليزر للتجميل، مكتبة بوردرز، الأنصاري للصرافة، جويلفري، شاميكس، بيولينك، بامبل بي، متجر الألعاب المتنوعة ذا ليتل ثينجس ومركز الرسم والأعمال الفنية للكبار والصغار بيكاسو أرتيست، وسيتم قريباً افتتاح متاجر أخرى متنوعة في ميركاتو مثل بل بدل، جولي هاوس، وماركي ومطعم ذا داتشز وكافيه سيراميك كورنر في تاون سنتر جميرا.

وقالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو وتاون سنتر جميرا: يسعدنا أن نبدأ السنة الجديدة بافتتاح العديد من العلامات التجارية الجديدة لضيوفنا ليستكشفوها أثناء زيارتهم لميركاتو وتاون سنتر جميرا، فسواء قمت بزيارة ميركاتو وتاون سنتر جميرا مرة واحدة أو أكثر، كن على يقين أن هناك كل ما هو جديد لاكتشافه في كلا المركزين.

ودعا ميركاتو وتاون سنتر جميرا الزوار حاملي بطاقات برامج الامتيازات الحكومية التالية: إسعاد، فزعة، سعادة وحماة الوطن زيارة موقعنا الإلكتروني للاطلاع على الخصومات والعروض الخاصة بهذه البرامج في متاجر ميركاتو وتاون سنتر جميرا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز