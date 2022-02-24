إنشاء مول تجاري وحديقة مائية في منطقة العقة بالفجيرة

المصدر: دبا - عائشة الكعبي

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أعلن المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة، توقيع اتفاقية لإنشاء مول تجاري وشقق فندقية وحديقة ألعاب مائية في منطقة العقة مع شركة بريمير توريزم انفيستمنت.

وأكد أن المشروع من أبرز المشاريع لاستثمار المنطقة سياحياً واستغلال الإمكانات الطبيعية الفريدة التي تتميز بها منطقة العقة، كما أن المشروع يتماشى مع الطفرة العمرانية الحديثة التي تشهدها مدينة دبا وبما يتواكب مع مخططات البلدية ورؤيتها في التنمية السياحية وتشجيع السياحة المحلية.

وقال اليماحي إن المشروع الجديد يسهم في تعزيز مكانة الإمارة ومنطقة العقة، لتحويلها إلى وجهة رائدة في المنطقة لتجارب المُغامرات المُفعمة بالإثارة والتشويق، لافتاً إلى أن منطقة العقة تزايدت شهرتها وتنامت إمكانياتها كنقطة جذب سياحي ذات موقع متميز على خارطة السياحة الوطنية والأجنبية، لذا فهي تزخر بعدد كبير من الفنادق والمنتجعات ذات فئة الخمس نجوم

وأوضح أن خدمات الضيافة المتصلة بالخدمات الترفيهية تعزز القطاع السياحي في الإمارة، وتسهم في استقطاب المزيد من السياح من مختلف دول العالم، للاستمتاع بهذه الخدمات وسط الطبيعة المتفردة، التي تحظى بها إمارة الفجيرة.

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