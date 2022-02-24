مبادرة «استشارات الاثنين» لتعزيز قدرات سيدات أعمال الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس سيدات أعمال الشارقة التابع لـ «نماء للارتقاء بالمرأة»، عن إطلاق مبادرة «استشارات الاثنين» بهدف إتاحة الفرصة أمام عضواته للاستفادة من آراء وإرشادات مجموعة من أبرز الخبراء ورواد الأعمال في قطاعات مختلفة، تماشياً مع التزامه بتمكين سيدات الأعمال وتعريفهن بالاستراتيجيات العملية والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح المهني.

وتستند المبادرة الجديدة إلى المنهج المتكامل والمستدام الذي يتبناه مجلس سيدات أعمال الشارقة لدعم سيدات الأعمال في مختلف مراحل مسيرتهن المهنية، حيث ستتيح المبادرة للعضوات إمكانية لقاء نخبة من قادة الأعمال خلال سلسلة من الجلسات الفردية تقام في الاثنين الأخير من كل شهر في مقر المجلس، ويحصلن فيها على جملة من الإرشادات والتوجيهات الشخصية التي تساعدهن على تحقيق تطلعاتهن وتنمية مشاريعهن، إلى جانب فرصة طرح أسئلتهن المتخصصة على خبراء الأعمال.

حجز

ويمكن للعضوات الحجز مسبقاً واختيار التوقيت الملائم لهن لحضور كل جلسة من الجلسات الإرشادية التي تستمر لمدة ثلاث ساعات، إلى جانب إمكانية حجز جلسات استشارية مع أكثر من 20 من الخبراء في مجالات مختلفة عبر منصات الدردشة والفيديو التي يوفرها التطبيق الذكي الخاص بالمجلس، وتقدمها مجموعة من المدربين والموجهين المحترفين في شتى المجالات.

وتستضيف أولى الجلسات التي تنطلق يوم 28 فبراير الجاري، اثنين من أبرز قادة قطاع الأعمال وهما رائدة الأعمال بيجي لي ورائد الأعمال أكيليش بال، للتحدث عن الاستراتيجيات الفاعلة لتعزيز الأعمال والتميز في القيادة، إلى جانب استعراض الحلول للتحديات الريادية وتقديم مجموعة من النصائح والإرشادات في مجالات تخصص كل منهما.

حلول

يشار إلى أن بيجي لي هي الشريك الإداري في شركة «إس بيه إس: آفينيتي» الرائدة في مجال حلول الشراكات الاستراتيجية، وتتمتع بخبرة تمتد لعشرين عاماً في مجال إدارة العمليات وتعزيز أداء الشركات، وتعمل مع سلسلة المطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان للجودة والتميز إلى جانب عملها في قطاع الضيافة الفاخرة في مختلف دول أوروبا وآسيا. تمكنت بيجي لي خلال مسيرتها المهنية من تحقيق إنجازات متميزة في إدارة المشاريع الكبرى وتحديد مستوى الكفاءة ووضع استراتيجية المبيعات والتسويق وتطوير العلامة التجارية وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة، وهي خبيرة في السوق الصينية وقامت بتطوير العديد من استراتيجيات التسويق الداخلي والخارجي.

خبرة

ويتمتع أكيليش بال بخبرة تصل إلى عشرين عاماً في سوق الشرق الأوسط في مجالات الضيافة والعقارات والتسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة، وهو متخصص في تأسيس وإطلاق وتشغيل المشاريع في قطاع المأكولات والمشروبات، إلى جانب خبرته في تطوير وتسهيل العمليات وتعزيز ربحية المشاريع الجديدة والناشئة. يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية «بون ئي شوسيه» الجامعية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة ومقرها باريس، ويمتلك مهارة متميزة في فهم الاتجاهات الجديدة وابتكار مفاهيم فريدة لتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز