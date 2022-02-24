40 سيارة هدية «إينوك» لزوار مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي- البيان

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احتفت مجموعة إينوك، شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، باختتام فعاليات النسخة 27 من «مهرجان دبي للتسوق» بإجراء السحوبات على جوائز نقدية، تزيد قيمتها على 530 ألف درهم، و40 سيارة جديدة كلياً.

وللمرة الأولى على الإطلاق، أضافت إينوك تعبئة الوقود إلى قائمة عروضها الترويجية، عبر تمكين العملاء، الذين ينفقون 75 درهماً أو أكثر لتزويد سياراتهم بالوقود من أية من محطات إينوك أو إيبكو من دخول السحوبات الكبرى للفوز بسيارة نيسان. وفاز اثنان من العملاء المحظوظين بسيارتي «نيسان باترول»، في حين فاز 5 آخرين بسيارات «نيسان إكس-تيرا»، و15 بسيارات «نيسان إكس- تريل»، و18 بسيارات «نيسان كيكس».

وعادت «سحوبات إنفينيتي الكبرى» مجدداً هذا العام، حيث أتاحت للعملاء فرصة الفوز بجوائز يومية تضم سيارة «إنفينيتي QX80» وجائزة نقدية بقيمة 100 ألف درهم، إضافة إلى جائزة يومية أخرى قدرها 10 آلاف درهم، وتم بيع أكثر من 66 ألف تذكرة من تذاكر «سحوبات إنفينيتي الكبرى» في محطات إينوك وغيرها من المواقع، وتم توزيع 34 جائزة على الفائزين بالمركزين الأول والثاني بالسحوبات.

وبهذا، واصلت مجموعة إينوك ترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة عالمية رائدة للتسوق والترفيه عبر 249 موقعاً تابعاً لها، تشمل محطات الخدمة ومراكز «تسجيل» ومنافذ «زووم» و«أوتوبرو» في دبي، وأسهمت السحوبات بدور كبير في تعزيز مبيعات قطاع التجزئة في المجموعة خلال الربع الأخير من العام 2021.

وفي هذا السياق، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «بصفتنا شريكاً مؤسساً لمهرجان دبي للتسوق، حرصنا باستمرار على الترويج للحدث السنوي المتميز عبر العروض الترويجية والسحوبات المتميزة، وقد لاقى إدراج مبيعات تعبئة الوقود، ضمن عروضنا السنوية للمهرجان نجاحاً كبيراً، وشهدت مبيعاتنا نمواً ملحوظاً يؤكد القوة الاقتصادية، التي تتمتع بها إمارة دبي، وسنواصل أيضاً المشاركة في المبادرات الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للتسوق والسياحة وأنماط الحياة المتميزة في المنطقة».

هذا وتعتبر مجموعة إينوك من الداعمين المؤسسين لمهرجان دبي للتسوق منذ انطلاقه قبل 27 عاماً، كما لعبت المجموعة دوراً بارزاً في ترسيخ مكانة المهرجان، الذي يستقطب سنوياً أكثر من ثلاثة ملايين سائح إلى الإمارة.

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