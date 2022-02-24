«إتش إس بي سي» يعين رئيساً لخدمات الأسواق والأوراق المالية للإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلن بنك «إتش إس بي سي»، تعيين نبيل البلوشي في منصب رئيس لخدمات الأسواق والأوراق المالية للإمارات، حيث سيتولى مهام دوره الوظيفي الجديد، إضافة إلى منصبه الحالي، كرئيس للمبيعات المؤسسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وسيركز نبيل البلوشي من مقر عمله بدبي، على الاستفادة من قوة إمكانات بنك HSBC، في مجال تمويل رأس المال، والحلول المالية المتطورة لدعم الشركات الإماراتية والشرق أوسطية، التي تتطلع إلى الاستثمار والتوسع على الصعيد الدولي.

وباعتباره واحداً من كبار المسؤولين المصرفيين، الذي تولى مناصب قيادية في إدارة الخدمات المصرفية للمؤسسات لدى بنك HSBC، فإن الخبرة التي يتمتع بها نبيل، وعلاقاته القوية والعميقة مع الجهات التنظيمية وأسواق البورصة المحلية، إلى جانب الانتشار الواسع للبنك على المستوى الدولي، ستساعد على ربط العملاء من الشركات والمؤسسات، بشبكة عالمية من رؤوس الأموال، للاستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة فيها، والانفتاح للوصول إلى الأسواق في آسيا وأوروبا والأمريكتين.

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