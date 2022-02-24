مجموعة الحبتور تنفي علاقتها براشد الحبتور وشركاته

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مجموعة الحبتور، في بيان رسمي وُزِّع على وسائل الإعلام، عن رغبتها في التوضيح بأنه ليست للمجموعة وجميع أقسامها بما في ذلك الحبتور للضيافة (المعروفة بفنادق الحبتور) أي صلة أو علاقة من أي نوع كانت بشركة «الحبتور ترايدينغ إنتربرايزيس» (HTE) وصاحبها راشد الحبتور.

قال متحدث باسم المجموعة: «نشعر بضرورة توضيح أن مجموعة الحبتور وراشد الحبتور كيانان منفصلان تماماً. وأنه ليست بينهما أي صلة على الإطلاق».

وأضاف المتحدث: «وبناءً عليه فإن أي عمل يقوم به راشد الحبتور أو شركته الحبتور ترايدينغ إنتربرايزيس أو أي من شركائها، أو أي قرارات يتّخذونها، هي من مسؤوليتهم حصراً، ولا تتحمّل مجموعة الحبتور أي مسؤولية، تحت أي ظرف من الظروف، عن أية أضرار أو التزامات يمكن أن تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن أعمال الحبتور ترايدينغ إنتربرايزيس ونشاطاتها».

مجموعة الحبتور، التي أسسها رئيس مجلس الإدارة خلف أحمد الحبتور، مقرها دولة الإمارات. وهي معترف بها عالمياً من خلال مشاركتها في قطاعات الفنادق والسيارات والعقارات والتعليم والتأمين. تعد مجموعة الحبتور واحدة من أكثر الشركات احتراماً ونجاحاً في الإمارات العربية المتحدة، وتعمل اليوم في الإمارات والأسواق الدولية.

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